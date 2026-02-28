我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華母助自閉症兒獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

下東城移民公寓博物館 展示華人祭祀文化

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民公寓博物館的其中一處展覽就是由華人公寓改造而來，展示了1970年代製衣工廠展間的祭壇裝置，讓參與者觀察祭壇在工作與家庭生活中的角色。(記者范航瑜╱攝影) 范航瑜
移民公寓博物館的其中一處展覽就是由華人公寓改造而來，展示了1970年代製衣工廠展間的祭壇裝置，讓參與者觀察祭壇在工作與家庭生活中的角色。(記者范航瑜╱攝影) 范航瑜

曼哈頓下東城的移民公寓博物館(Tenement Museum)近期晚間舉辦農曆新年祭壇製作工作坊，並與華埠社區組織心目華埠(Think!Chinatown)合作，帶領民眾認識華人祭祀文化，並走入博物館華裔移民家庭展間，了解製衣業女性移民的歷史。

博物館節目與詮釋副總裁Kathryn Lloyd開場時表示，「我們希望透過讓觀眾參與供奉行動，使歷史不僅停留於展示層面，而是成為持續被補充的共同記憶」。博物館透過將祭壇帶入展廳，讓觀眾理解信仰如何存在於工作場所與家庭空間之中。

活動以講解祭壇文化揭開序幕，心目華埠社區外展與製作主管劉凱儀(Alice Liu)介紹，祭壇常見元素包括供品、香燭、祖先照片與象徵性物件，既是家庭信仰中心，也承載移民對故土與祖先的連結。移民公寓博物館的其中一處展覽就是由華人公寓改造而來，展示了1970年代製衣工廠展間的祭壇裝置，讓參與者觀察祭壇在工作與家庭生活中的角色。

參與者之後分成兩組，輪流參觀博物館的華人家庭公寓。該展覽聚焦王氏家族的移民經歷，王太太祖籍廣東台山，1950年代隨家人遷往香港，之後於1965年赴紐約，1971年加入華埠製衣業，1973年加入工會Local 23-25，並取得美國公民身分。

展覽資料顯示，華埠製衣業曾為華裔女性提供大量就業機會，王太太從基層車工逐步成為負責製作樣衣的技術工人，參與工會行動，將工作視為創造力與集體力量的來源。她回憶入籍宣誓時穿著親手縫製的洋裝，象徵在美國學到的技藝與自豪。

活動最後，參與者將自製供品置於祭壇並進行簡短致意。主辦方表示，透過將個人記憶與歷史展覽結合，期望讓觀眾理解華埠移民生活與信仰實踐之間的連結，也讓博物館空間成為持續生成故事的場所。

劉凱儀同時亦介紹了心目華埠的農曆新年燈籠計畫，指出每年邀請藝術家創作燈籠，並在華埠巡遊。今年作品將以馬為主題，象徵農曆馬年，同時強調女性能量，與傳統舞龍舞獅的陽剛氣質形成對比。

心目華埠社區外展與製作主管劉凱儀介紹，祭壇常見元素包括供品、香燭、祖先照片與象徵...
心目華埠社區外展與製作主管劉凱儀介紹，祭壇常見元素包括供品、香燭、祖先照片與象徵性物件。(記者范航瑜╱攝影)

世報陪您半世紀

華埠 移民 曼哈頓

上一則

映照台灣歷史 紀錄片「甘露水」紐約MoMA上映

下一則

高譚公園新春舞獅 深化華埠社區合作
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙兒童博物館 周日歡慶農曆新年

布碌崙兒童博物館 周日歡慶農曆新年
華裔藝術家王思茵個展 「Mother Warriors」聚焦移民女性尊嚴

華裔藝術家王思茵個展 「Mother Warriors」聚焦移民女性尊嚴
新州華強山高中師生訪紐約華埠博物館 體驗華人歷史與文化

新州華強山高中師生訪紐約華埠博物館 體驗華人歷史與文化
《共同家園》中國剪紙藝術展在爾灣市舉行- 促進中美文化交流

《共同家園》中國剪紙藝術展在爾灣市舉行- 促進中美文化交流

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？