下東城移民公寓博物館 展示華人祭祀文化

曼哈頓 下東城的移民 公寓博物館(Tenement Museum)近期晚間舉辦農曆新年祭壇製作工作坊，並與華埠 社區組織心目華埠(Think!Chinatown)合作，帶領民眾認識華人祭祀文化，並走入博物館華裔移民家庭展間，了解製衣業女性移民的歷史。

博物館節目與詮釋副總裁Kathryn Lloyd開場時表示，「我們希望透過讓觀眾參與供奉行動，使歷史不僅停留於展示層面，而是成為持續被補充的共同記憶」。博物館透過將祭壇帶入展廳，讓觀眾理解信仰如何存在於工作場所與家庭空間之中。

活動以講解祭壇文化揭開序幕，心目華埠社區外展與製作主管劉凱儀(Alice Liu)介紹，祭壇常見元素包括供品、香燭、祖先照片與象徵性物件，既是家庭信仰中心，也承載移民對故土與祖先的連結。移民公寓博物館的其中一處展覽就是由華人公寓改造而來，展示了1970年代製衣工廠展間的祭壇裝置，讓參與者觀察祭壇在工作與家庭生活中的角色。

參與者之後分成兩組，輪流參觀博物館的華人家庭公寓。該展覽聚焦王氏家族的移民經歷，王太太祖籍廣東台山，1950年代隨家人遷往香港，之後於1965年赴紐約，1971年加入華埠製衣業，1973年加入工會Local 23-25，並取得美國公民身分。

展覽資料顯示，華埠製衣業曾為華裔女性提供大量就業機會，王太太從基層車工逐步成為負責製作樣衣的技術工人，參與工會行動，將工作視為創造力與集體力量的來源。她回憶入籍宣誓時穿著親手縫製的洋裝，象徵在美國學到的技藝與自豪。

活動最後，參與者將自製供品置於祭壇並進行簡短致意。主辦方表示，透過將個人記憶與歷史展覽結合，期望讓觀眾理解華埠移民生活與信仰實踐之間的連結，也讓博物館空間成為持續生成故事的場所。

劉凱儀同時亦介紹了心目華埠的農曆新年燈籠計畫，指出每年邀請藝術家創作燈籠，並在華埠巡遊。今年作品將以馬為主題，象徵農曆馬年，同時強調女性能量，與傳統舞龍舞獅的陽剛氣質形成對比。