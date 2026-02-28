布碌崙瑪摩利醫院迎春 傳統表演輪番上陣

當日活動除有多個華人社區組織與醫護人員參與，現場亦有多組表演團體帶來傳統演出，為活動增添濃厚新年氛圍。(記者馬璿╱攝影)

鄰近布碌崙 (布魯克林)8大道的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)日前舉辦農曆新年慶祝活動，除有多個華人社區組織與醫護人員參與，現場亦有多組表演團體帶來傳統演出，為活動增添濃厚新年氛圍。

當日活動共有超過百位與會者，開場由瑪摩利醫院的執行副總裁賈布隆(Douglas Jablon)與院長吉布斯(Kenneth Gibbs)致辭，吉布斯表示，農曆新年的慶祝活動傳統已經持續18年，而農曆新年本身已有3000年的歷史。

他表示，院方將會繼續這個承諾，帶領醫院與民眾走下去。他分享醫院今年的一大重點成果，表示本大樓一樓已啟用了布碌崙唯一的獨立兒科急診室，未來該急診室將超過60萬名兒童，幾乎等同於波士頓 整個城市的人口。

亞美醫師協會(CAIPA)首席醫療官吳佩詩(Eliza Ng)則是作為特別嘉賓出席，她表示，火馬年象徵迅捷與策略，馬又是群居動物，就如同亞美醫師協會與醫院之間相互依存的關係，尤其在病患失去保險、疫苗資訊傳播不完整、人們變得更加脆弱等醫療環境充滿挑戰之時，再次展現了醫護方要迅速與靈活行動的決心。

隨後，新越卓高中學生帶來舞獅與采薇(Cai Wei)舞蹈、第105小學學生表演書簡舞(Bamboo Slip Dance)、瑪摩利醫院團隊則是身穿旗袍展現傳統服飾之美，May Flowers舞團則是壓軸帶來Whale with the Island演出，為活動畫下尾聲。

當日包含松柏之家社區服務中心、華人聯合會、布碌崙地區檢察官辦公室等社區代表皆參與，並提供多樣抽獎獎品予與會者。