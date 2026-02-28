我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

布碌崙瑪摩利醫院迎春 傳統表演輪番上陣

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
當日活動除有多個華人社區組織與醫護人員參與，現場亦有多組表演團體帶來傳統演出，為活動增添濃厚新年氛圍。(記者馬璿╱攝影)
當日活動除有多個華人社區組織與醫護人員參與，現場亦有多組表演團體帶來傳統演出，為活動增添濃厚新年氛圍。(記者馬璿╱攝影)

鄰近布碌崙(布魯克林)8大道的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)日前舉辦農曆新年慶祝活動，除有多個華人社區組織與醫護人員參與，現場亦有多組表演團體帶來傳統演出，為活動增添濃厚新年氛圍。

當日活動共有超過百位與會者，開場由瑪摩利醫院的執行副總裁賈布隆(Douglas Jablon)與院長吉布斯(Kenneth Gibbs)致辭，吉布斯表示，農曆新年的慶祝活動傳統已經持續18年，而農曆新年本身已有3000年的歷史。

他表示，院方將會繼續這個承諾，帶領醫院與民眾走下去。他分享醫院今年的一大重點成果，表示本大樓一樓已啟用了布碌崙唯一的獨立兒科急診室，未來該急診室將超過60萬名兒童，幾乎等同於波士頓整個城市的人口。

亞美醫師協會(CAIPA)首席醫療官吳佩詩(Eliza Ng)則是作為特別嘉賓出席，她表示，火馬年象徵迅捷與策略，馬又是群居動物，就如同亞美醫師協會與醫院之間相互依存的關係，尤其在病患失去保險、疫苗資訊傳播不完整、人們變得更加脆弱等醫療環境充滿挑戰之時，再次展現了醫護方要迅速與靈活行動的決心。

隨後，新越卓高中學生帶來舞獅與采薇(Cai Wei)舞蹈、第105小學學生表演書簡舞(Bamboo Slip Dance)、瑪摩利醫院團隊則是身穿旗袍展現傳統服飾之美，May Flowers舞團則是壓軸帶來Whale with the Island演出，為活動畫下尾聲。

當日包含松柏之家社區服務中心、華人聯合會、布碌崙地區檢察官辦公室等社區代表皆參與，並提供多樣抽獎獎品予與會者。

瑪摩利醫院日前舉辦農曆新年慶祝活動，吸引超過百位與會者參與。(記者馬璿╱攝影)
瑪摩利醫院日前舉辦農曆新年慶祝活動，吸引超過百位與會者參與。(記者馬璿╱攝影)
瑪摩利醫院日前舉辦農曆新年慶祝活動，吸引超過百位與會者參與。(記者馬璿╱攝影)
瑪摩利醫院日前舉辦農曆新年慶祝活動，吸引超過百位與會者參與。(記者馬璿╱攝影)

世報陪您半世紀

布碌崙 波士頓

上一則

高譚公園新春舞獅 深化華埠社區合作

下一則

法拉盛圖書館燈籠DIY 華人家長會擠爆
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙兒童博物館 周日歡慶農曆新年

布碌崙兒童博物館 周日歡慶農曆新年
阿茲海默症關愛服務中心慶馬年 百人同樂

阿茲海默症關愛服務中心慶馬年 百人同樂
圓愛老人康樂中心迎馬年新春活動溫馨熱鬧 展現文化傳承

圓愛老人康樂中心迎馬年新春活動溫馨熱鬧 展現文化傳承
紐約法拉盛新春遊行適逢30周年 50輛花車、上千人參與

紐約法拉盛新春遊行適逢30周年 50輛花車、上千人參與

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡