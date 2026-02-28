卡耐基「金鐘之星」新年音樂會 深化美中交流

為慶祝農曆馬年新春，由中國文聯主辦、中國音樂家協會及中央音樂學院承辦的「金鐘之星」中國新年音樂會於紐約卡內基音樂廳登場。(圖片由中國駐紐約總領館提供)

為慶祝農曆馬年新春，由中國文學藝術界聯合會主辦、中國音樂家協會及中央音樂學院承辦的「金鐘之星」中國新年音樂會，日前於紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)登場。中國駐紐約總領事陳立、中國文聯副主席高世名、以及紐約愛樂董事會成員陳妤出席。

高世名在致辭中表示，正值馬年新春，中國音樂家再次登上世界藝術殿堂卡內基音樂廳，與紐約觀眾「以樂會友」。他強調，音樂是跨越語言與文化的共同語言，在當前國際形勢下，世界更需「共同發聲」的力量，期盼藉由藝術之媒與音樂之橋，深化美中人文交流，奏響時代強音。

陳立則指出，音樂是直抵人心的心靈語言，他亦肯定藝術家們以精湛技藝為增進美中人民友誼作出的積極貢獻。

當晚音樂廳內氣氛熱烈，以民族管弦樂經典「春節序曲」中拉開帷幕，營造出濃厚的年節喜慶。隨後，樂團接連演繹「蒼歌引」、「百鳥朝鳳」、「墨梅」及「永遠的山丹丹」等名曲，展現了傳統底蘊與現代手法的完美融合。

音樂會由知名指揮家劉沙執棒，中央音樂學院民族管弦樂團與多位「中國音樂金鐘獎」得主聯袂演出，代表了國家級的藝術水準。在全場掌聲中，樂團加演了「鴛鴦茶」、呼應馬年主題的「賽馬」及「花好月圓」，將全場氛圍推向最高潮。

據悉，此次音樂會是中國文聯「2026今日中國藝術周」的重點項目之一。演出團隊由國家級獲獎音樂家組成，旨在透過多樣化的曲目編排，向紐約聽眾呈現當代中國民樂的發展現狀。不少現場觀眾表示，曲目融合了傳統與創新，為曼哈頓 的新春慶祝活動增添了文化氣息。