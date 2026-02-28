我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華母助自閉症兒獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

卡耐基「金鐘之星」新年音樂會 深化美中交流

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為慶祝農曆馬年新春，由中國文聯主辦、中國音樂家協會及中央音樂學院承辦的「金鐘之星」中國新年音樂會於紐約卡內基音樂廳登場。(圖片由中國駐紐約總領館提供)
為慶祝農曆馬年新春，由中國文聯主辦、中國音樂家協會及中央音樂學院承辦的「金鐘之星」中國新年音樂會於紐約卡內基音樂廳登場。(圖片由中國駐紐約總領館提供)

為慶祝農曆馬年新春，由中國文學藝術界聯合會主辦、中國音樂家協會及中央音樂學院承辦的「金鐘之星」中國新年音樂會，日前於紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)登場。中國駐紐約總領事陳立、中國文聯副主席高世名、以及紐約愛樂董事會成員陳妤出席。

高世名在致辭中表示，正值馬年新春，中國音樂家再次登上世界藝術殿堂卡內基音樂廳，與紐約觀眾「以樂會友」。他強調，音樂是跨越語言與文化的共同語言，在當前國際形勢下，世界更需「共同發聲」的力量，期盼藉由藝術之媒與音樂之橋，深化美中人文交流，奏響時代強音。

陳立則指出，音樂是直抵人心的心靈語言，他亦肯定藝術家們以精湛技藝為增進美中人民友誼作出的積極貢獻。

當晚音樂廳內氣氛熱烈，以民族管弦樂經典「春節序曲」中拉開帷幕，營造出濃厚的年節喜慶。隨後，樂團接連演繹「蒼歌引」、「百鳥朝鳳」、「墨梅」及「永遠的山丹丹」等名曲，展現了傳統底蘊與現代手法的完美融合。

音樂會由知名指揮家劉沙執棒，中央音樂學院民族管弦樂團與多位「中國音樂金鐘獎」得主聯袂演出，代表了國家級的藝術水準。在全場掌聲中，樂團加演了「鴛鴦茶」、呼應馬年主題的「賽馬」及「花好月圓」，將全場氛圍推向最高潮。

據悉，此次音樂會是中國文聯「2026今日中國藝術周」的重點項目之一。演出團隊由國家級獲獎音樂家組成，旨在透過多樣化的曲目編排，向紐約聽眾呈現當代中國民樂的發展現狀。不少現場觀眾表示，曲目融合了傳統與創新，為曼哈頓的新春慶祝活動增添了文化氣息。

世報陪您半世紀

曼哈頓

上一則

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議

下一則

映照台灣歷史 紀錄片「甘露水」紐約MoMA上映
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約愛樂中國新年音樂會 精采演出慶馬年

紐約愛樂中國新年音樂會 精采演出慶馬年
金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行

金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行
大唐雅韻賀新歲 亞博館奏響千年鼓樂

大唐雅韻賀新歲 亞博館奏響千年鼓樂
台灣大專校友會春宴 台北之聲賀馬年

台灣大專校友會春宴 台北之聲賀馬年

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？