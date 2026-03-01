布碌崙消防安全講座 解析常見起火原因

為宣導消防安全守則，市議員莊文怡攜市消防局專員於布碌崙舉行講座。(莊文怡辦公室提供) 馬璿

布碌崙 (布魯克林)南區社區近期頻傳火災，市議員莊文怡近期攜市消防局於8大道 一帶舉辦消防安全工作坊，宣導數個安全措施並回應民眾常見誤解。當日講座於大蘋果老人中心舉辦，FDNY基金會火災安全教員傑林(Robert Gelling)介紹火災的成因、相關統計數據以及常見的起火原因，針對近年頻繁的鋰電池火災，專員亦特別提醒相關安全守則。

傑林指出，一般住宅常見起火原因包括烹飪不慎、電動單車與鋰電池充電不當、電線與電力設備問題、蠟燭使用、吸菸、取暖器具等。而裝有鋰電池的電器，如手機或電動代步工具，都應在通風處充電，避免置於床上、枕頭下或臥室內，以防過熱爆燃引發連鎖火勢。

傑林表示，滅火的基本原理之一是隔絕氧氣。若炒菜時鍋內起火，可立即以小蘇打粉覆蓋火源滅火，其原理與紅色乾粉滅火器相同。他也強調，每戶家庭都應備有滅火器，並熟悉使用方式。

而在逃生安全方面，專員提醒居民務必事先了解住家可使用的緊急出口，包括樓梯與消防逃生梯，並依不同建築類型制定逃生計畫。消防人員強調，火災發生時關閉房門可有效阻隔濃煙與火勢蔓延，為逃生爭取寶貴時間。同時，家中應安裝並定期檢查煙霧與一氧化碳警報器，確保正常運作。

另外，傑林也提醒民眾如何正確使用與分配電力，普通延長線與插線板僅適用於低功率電器，不可連接冰箱、微波爐或電暖器等高耗電設備；若有需求，應使用專門的高負載插座，避免購買過長電線或將電線壓在地毯下，一旦延長線出現泛黃或老化現象，往往代表過熱，存在起火風險。

針對燒燙傷急救，消防人員建議，小面積燙傷應立即以冷水沖洗降溫，切勿塗抹偏方；若為大面積燒傷，應先以冷濕毛巾覆蓋並儘速送醫，以免感染。

舉辦該講座的莊文怡則指出，這場工作坊正是回應近期社區的數起悲劇，希望能透過教育與預防，減少未來的傷亡事件。她同時鼓勵居民向消防局申請免費煙霧警報器，若需要協助可聯絡其辦公室至(718)307-7151。