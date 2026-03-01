我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡 享年86歲

布碌崙消防安全講座 解析常見起火原因

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為宣導消防安全守則，市議員莊文怡攜市消防局專員於布碌崙舉行講座。(莊文怡辦公室提供) 馬璿
為宣導消防安全守則，市議員莊文怡攜市消防局專員於布碌崙舉行講座。(莊文怡辦公室提供) 馬璿

布碌崙(布魯克林)南區社區近期頻傳火災，市議員莊文怡近期攜市消防局於8大道一帶舉辦消防安全工作坊，宣導數個安全措施並回應民眾常見誤解。當日講座於大蘋果老人中心舉辦，FDNY基金會火災安全教員傑林(Robert Gelling)介紹火災的成因、相關統計數據以及常見的起火原因，針對近年頻繁的鋰電池火災，專員亦特別提醒相關安全守則。

傑林指出，一般住宅常見起火原因包括烹飪不慎、電動單車與鋰電池充電不當、電線與電力設備問題、蠟燭使用、吸菸、取暖器具等。而裝有鋰電池的電器，如手機或電動代步工具，都應在通風處充電，避免置於床上、枕頭下或臥室內，以防過熱爆燃引發連鎖火勢。

傑林表示，滅火的基本原理之一是隔絕氧氣。若炒菜時鍋內起火，可立即以小蘇打粉覆蓋火源滅火，其原理與紅色乾粉滅火器相同。他也強調，每戶家庭都應備有滅火器，並熟悉使用方式。

而在逃生安全方面，專員提醒居民務必事先了解住家可使用的緊急出口，包括樓梯與消防逃生梯，並依不同建築類型制定逃生計畫。消防人員強調，火災發生時關閉房門可有效阻隔濃煙與火勢蔓延，為逃生爭取寶貴時間。同時，家中應安裝並定期檢查煙霧與一氧化碳警報器，確保正常運作。

另外，傑林也提醒民眾如何正確使用與分配電力，普通延長線與插線板僅適用於低功率電器，不可連接冰箱、微波爐或電暖器等高耗電設備；若有需求，應使用專門的高負載插座，避免購買過長電線或將電線壓在地毯下，一旦延長線出現泛黃或老化現象，往往代表過熱，存在起火風險。

針對燒燙傷急救，消防人員建議，小面積燙傷應立即以冷水沖洗降溫，切勿塗抹偏方；若為大面積燒傷，應先以冷濕毛巾覆蓋並儘速送醫，以免感染。

舉辦該講座的莊文怡則指出，這場工作坊正是回應近期社區的數起悲劇，希望能透過教育與預防，減少未來的傷亡事件。她同時鼓勵居民向消防局申請免費煙霧警報器，若需要協助可聯絡其辦公室至(718)307-7151。

為宣導消防安全守則，市議員莊文怡攜市消防局專員於布碌崙舉行講座。(莊文怡辦公室提...
為宣導消防安全守則，市議員莊文怡攜市消防局專員於布碌崙舉行講座。(莊文怡辦公室提供) 馬璿

世報陪您半世紀

8大道 布碌崙

上一則

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議

下一則

隱私權倡議團體 籲減NYPD監控系統

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

備忘錄曝光 洛消防局被指只為護市長聲譽

備忘錄曝光 洛消防局被指只為護市長聲譽
小房東搞懂租務法規避免糾紛 專家解惑

小房東搞懂租務法規避免糾紛 專家解惑
瓦斯壁爐保暖效果佳 但4安全問題需留意

瓦斯壁爐保暖效果佳 但4安全問題需留意
紐約法拉盛住宅半夜起火 疑電動車肇禍 1人受傷

紐約法拉盛住宅半夜起火 疑電動車肇禍 1人受傷

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30

超人氣

更多 >
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」