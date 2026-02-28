全美台灣同鄉聯誼會年會 8月中旬紐約登場

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
紐約台灣同鄉聯誼會會長黎潔瑋(右二)及前僑選立委范揚盛(左二)等27日拜訪世界日報，與社長張宗智(中)座談。（記者戴慈慧／攝影）

全美台灣同鄉聯誼會(TBAA)第48屆年會將於8月14日至16日舉行。創會55年的紐約台灣同鄉聯誼會第四度爭取到主辦權。會長黎潔瑋(Jasper Li)及前僑選立委范揚盛等27日拜訪世界日報，與社長張宗智座談，說明籌備方向，盼透過媒體讓更多僑胞了解並參與。

主辦單位表示，今年年會主題為「團結自強，擴展視野，永續中華」，希望在全球局勢變動與僑社意見多元的環境下，強化彼此連結，拓展討論空間。活動規畫為三天兩夜：首日安排講座與歡迎晚宴；次日舉行開幕式、專題演講及兩場座談，並舉辦繪畫比賽頒獎，晚間舉行「寶島之夜」晚會；第三天則為理事與顧問會議及會後旅遊。主辦方指出，除延續歷年架構，也將在議題設計上擴大涵蓋面向，不僅討論政治，也納入經濟、文化、健康與社區生活資訊，希望不同背景與世代的僑胞都能找到參與切點。

黎潔瑋表示，「關心」與「服務」是同鄉聯誼會兩大核心。近年除持續舉辦講座，也與醫療、長者關懷及財經相關機構合作，提供實用資訊；同時透過繪畫比賽、手工作坊與電影欣賞等活動，增加社區連結與年輕世代參與。

談及僑團間的互動，與會者坦言，近年台灣藍、綠立場分歧在海外社區同樣存在。范揚盛回顧早年在紐約推動活動時，曾邀請不同立場人士共同參與，認為僑團應以包容、對話為出發點。籌備會也表示將採開放方式廣邀各界，不因立場而設限，希望在理性交流中尋求共識。

此外，主辦單位提及「草根外交」概念，認為僑界除內部交流，也應善用在地資源，與居住地民選官員保持溝通，讓台灣議題與僑民關心的公共事務被更多人看見。未來相關座談也將納入此方向。

世界日報社長張宗智在會中分享自己擔任駐美特派記者與台北媒體歷程，並就僑團歷史與發展背景與來賓交流。他指出，美國政治與台灣情勢近年都更為兩極，僑團在推動對話時勢必面臨挑戰，但能在不同意見中尋求理性空間，對社區而言仍具意義。

主辦方表示，來自台灣的與會貴賓名單仍在接洽中，將視行程陸續公布。年會預計邀請全美約20個分會代表參與，盼藉由紐約地主之誼，讓各地僑胞齊聚交流。詳情將於近期公布。

康健綜合醫療中心治療大小便失禁力薦安全有效的微創InterStim™ 療法

阿茲海默症關愛服務中心慶馬年 百人同樂
