布碌崙羊頭灣建成癮治療中心？社區委員會反對

布碌崙第15社區委員會一致反對在羊頭灣遊民所建址旁建戒癮中心。(網上會議截頻)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣遊民 所建案風波尚未平息，一家名為「照護諮詢中心」(Care Counseling Center)的私營機構最近提案要在距離羊頭灣遊民所建址不到一個街區的地方建一個門診戒癮治療中心(outpatient addiction treatment center)。布碌崙第15社區委員會(Brooklyn Community Board 15)24日晚聽取提案後通過決議，一致否決了提案。

羊頭灣遊民所的擬建地址為科伊爾街(Coyle St)2134號，而提議中的戒癮中心的地址為U大道3041號，兩者相距不到一個街區，僅0.1哩，即160呎。U大道3041號目前為一家日間康復中心。

第15社區委員會的線上會議由主席斯卡沃(Theresa Scavo)主持。「照護諮詢中心」執行長克瓦加(Faruk Khwaja)說，這個地點位於U大道商業走廊，交通便利，地點合適；擬議中的戒癮中心針對的是本社區的物質成癮者，主要為老年人提供服務，服務對象是長期的社區成員。該機構在北布碌崙開設有戒癮中心。

斯卡沃還說，該中心是專業機構，病人基本上都需要有轉診單，通過預約才能在該中心接受治療，除非病人是從醫院或其他地方臨時轉來的。戒癮中心不提供美沙酮，不提供大麻，不分發藥物，不注射藥物， 基本上只開處方。斯卡沃試圖以此向當地居民保證，他們不會擾民，不會給當地居民帶來麻煩。

不過，第15社區委員會的委員質疑說，羊頭灣遊民所一開始說的是可負擔住房，但開發商後來卻偷偷換成了遊民所。他問斯卡沃，如何保證承諾今後不會改變呢？他需要「照護諮詢中心」出具一個文件。斯卡沃說，他可以用書面保證在該中心不使用毒品。

另有委員提出，戒癮中心建址的馬路對面就是特殊兒童中心，今年3月才運營。他非常擔心戒癮中心的存在會對特殊兒童造成負面影響。還有委員對專門為長者提供治療提出質疑。