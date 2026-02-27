法拉盛市府職涯說明會 詳解公務員考試制度

由皇后區公共圖書館與華埠人力中心聯合舉辦的「紐約市政府職涯講座—公務員101資訊說明會」日前在法拉盛圖書館舉行，吸引許多華人社區民眾參與。(記者高雲兒／攝影)

由皇后區公共圖書館(Queens Public Library)與華埠人力中心(Chinatown Manpower Project)聯合舉辦的「紐約市 政府職涯講座—公務員101資訊說明會」日前在法拉盛 圖書館舉行，吸引許多華人 社區民眾參與。

此次活動由紐約市行政服務局(NYC Department of Citywide Administrative Services, DCAS)主講，向民眾介紹紐約市公務員體系的基本架構、報考流程及職涯發展機會。主辦單位表示，希望透過講座協助更多移民家庭了解市府工作機會，拓展職涯選擇。

說明會中，DCAS代表詳細說明紐約市超過80個市府部門所提供的職位類別，包括教育、醫療與社會服務、執法、資訊科技及工程等領域，並介紹公務員考試制度、申請資格及福利待遇。講者指出，市府職位除具備穩定性外，亦提供完善福利與退休制度，對於追求長期發展與家庭保障的求職者而言，是值得考慮的選項。

活動現場不少華人居民專心聆聽並積極提問。有與會者表示，過去對公務員制度了解不多，透過此次講座才發現市府職位類型多元，不僅限於行政工作，也涵蓋工程與資訊科技等專業領域。「以前以為一定要土生土長或英文非常流利才有機會，其實只要符合資格並準備考試，都可以嘗試。」一名居住在法拉盛的華裔居民說。

另有華人家長表示，希望為子女尋找穩定且具發展前景的職涯方向，因此特地前來了解市府工作資訊。她說，「公家機關福利好，也比較穩定，今天來聽完覺得很有收穫」。

主辦單位指出，隨著華人社區對穩定職涯與公共服務工作的興趣日益增加，未來將持續舉辦相關講座與職涯輔導活動，協助民眾了解報考程序及準備方式，提升華人社區參與公共事務與政府體系的比例。