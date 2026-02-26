「失去忍受冬天的能力」 紐約季節性憂鬱症病患愈來愈多

面對破紀錄的低溫、降雪與出行困難，愈來愈多紐約市民出現嚴重的「冬季憂鬱」症狀。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 今冬氣候惡劣，連番而至的暴風雪 使得交通癱瘓、路面泥濘。面對破紀錄的低溫、降雪與出行困難，愈來愈多紐約市民出現嚴重的「冬季憂鬱」(Winter Blues)症狀，甚至演變成心理疾病。

心理健康 機構創辦人、精神科醫師阿爾達德(Dr. Tamir Aldad)指出，紐約市今冬季節性情緒失調(Seasonal Affective Disorder, SAD)的病例明顯增加。他表示，這種憂鬱症狀通常隨著日照減少、氣溫驟降而發生，但今年情況尤為嚴重。

「不僅是患者，連臨床醫師的情緒也受到影響」，阿爾達德指出，季節性情緒失調的臨床表現包括情緒低落、空虛感、絕望及體力下降。他形容，許多人正逐漸「失去忍受冬天的能力」，大眾的耐心已消磨殆盡。

治療師薩特(Heather Sutter)亦指出，季節性情緒失調出現的高峰通常落在冬季中後期，而2月底至3月初正是「冬季憂鬱」的最頂峰。她解釋，民眾在11、12月時對寒冷的耐受度較高，但到了2月往往已感到精疲力竭。

不過，能量低落的市民即將迎來好轉機會。薩特預測，隨著3月底日照增加，民眾的維生素D水平將會自然回升，情緒問題得到改善。而目前的標準療法包括光照治療、補充維生素D，以及尋求專業心理諮詢。

至於路邊積雪對心理健康的影響，阿爾達德認為這取決於個人狀態與心境。若能坐在火爐旁欣賞雪景，或許是種享受；但若必須頂著寒風鏟雪、面對日常節奏被破壞，則容易產生憤懣情緒。

雖然今年季節性情緒問題激增，但所幸緊急求救電話或住院案例並未同步上升。專家建議，在春季到來前的最後衝刺期，民眾應多關注心理狀態，若感到無力社交或長期情緒低落，應及時尋求醫療協助。