我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會籌碼？學者：中或以減對台軍事行動 換美減少對台軍售

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

「失去忍受冬天的能力」 紐約季節性憂鬱症病患愈來愈多

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對破紀錄的低溫、降雪與出行困難，愈來愈多紐約市民出現嚴重的「冬季憂鬱」症狀。(記者曹馨元╱攝影)
面對破紀錄的低溫、降雪與出行困難，愈來愈多紐約市民出現嚴重的「冬季憂鬱」症狀。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市今冬氣候惡劣，連番而至的暴風雪使得交通癱瘓、路面泥濘。面對破紀錄的低溫、降雪與出行困難，愈來愈多紐約市民出現嚴重的「冬季憂鬱」(Winter Blues)症狀，甚至演變成心理疾病。

心理健康機構創辦人、精神科醫師阿爾達德(Dr. Tamir Aldad)指出，紐約市今冬季節性情緒失調(Seasonal Affective Disorder, SAD)的病例明顯增加。他表示，這種憂鬱症狀通常隨著日照減少、氣溫驟降而發生，但今年情況尤為嚴重。

「不僅是患者，連臨床醫師的情緒也受到影響」，阿爾達德指出，季節性情緒失調的臨床表現包括情緒低落、空虛感、絕望及體力下降。他形容，許多人正逐漸「失去忍受冬天的能力」，大眾的耐心已消磨殆盡。

治療師薩特(Heather Sutter)亦指出，季節性情緒失調出現的高峰通常落在冬季中後期，而2月底至3月初正是「冬季憂鬱」的最頂峰。她解釋，民眾在11、12月時對寒冷的耐受度較高，但到了2月往往已感到精疲力竭。

不過，能量低落的市民即將迎來好轉機會。薩特預測，隨著3月底日照增加，民眾的維生素D水平將會自然回升，情緒問題得到改善。而目前的標準療法包括光照治療、補充維生素D，以及尋求專業心理諮詢。

至於路邊積雪對心理健康的影響，阿爾達德認為這取決於個人狀態與心境。若能坐在火爐旁欣賞雪景，或許是種享受；但若必須頂著寒風鏟雪、面對日常節奏被破壞，則容易產生憤懣情緒。

雖然今年季節性情緒問題激增，但所幸緊急求救電話或住院案例並未同步上升。專家建議，在春季到來前的最後衝刺期，民眾應多關注心理狀態，若感到無力社交或長期情緒低落，應及時尋求醫療協助。

世報陪您半世紀

紐約市 心理健康 暴風雪

上一則

世報50周年登時報廣場 馬年賀歲動畫連四天點亮大屏

下一則

衛生局推「一戒就贏」宣傳 鼓勵戒菸
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約生存指南／買不到雪鏟 3方法也能除冰

紐約生存指南／買不到雪鏟 3方法也能除冰
紐約皇后區華裔副校長涉安排跨州性交易遭起訴

紐約皇后區華裔副校長涉安排跨州性交易遭起訴
舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪
紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡