川習會籌碼？學者：中或以減對台軍事行動 換美減少對台軍售

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

莊文怡：語言、區域差距不利進資優班 促市府提改善方案

記者馬璿／紐約報導
布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)近日提出名為「Equal Opportunity for All」(Intro 684)法案，要求托育與早期兒童教育辦公室(Mayor’s Office of Child Care and Early Childhood Education)與市教育局合作，研究語言能力與地理位置是否影響學前兒童進入小學低年級資優班(G&T)的機會，並提出具體改善建議。

莊文怡表示，身為公校學生家長，她在校園中看見學生多元需求，也觀察到教育資源分配上的差距。此前市府曾傳出可能取消小學低年級資優課程的討論，讓不少選民致電她辦公室表達擔憂。她指出，長期以來小學低年級G&T課程中，英語非母語家庭子女，以及來自外區、低收入社區的學生報名與入學比例偏低，顯示制度性差距仍然存在。

莊文怡指出，社會上早已長時間關注非裔與拉丁裔學生在特殊高中錄取比例偏低的問題，但若這些學生在小學與初中階段未能接觸資優或加速課程，升學競爭的起點即已落後。她表示，不能讓有潛力的學生因資源分配不均而失去機會。

她也以移民家庭角度說明，許多家庭來到美國，期望透過教育讓子女有更好的未來。而紐約市擁有補強課程與客製化教學機制等多元教育選項，都是對移民家長的希望與保障，強調每名兒童都應有公平發展機會。

根據該條法案內容，市長托育與早期兒童教育辦公室將與教育局及相關社區早教機構合作，分析語言協助需求與行政區、社區區域及學區範圍等地理因素，是否與資優課程的資格審定、提名及實際入學情況存在關聯，並評估英語能力有限家庭在瞭解與申請過程中所面臨的障礙。同時，研究也將檢視翻譯、口譯及社區宣導等支援措施的充足性，並必須針對不足地區提出改善建議。

該提案目前獲得市議會少數黨領袖卡爾(David Carr)、市議員迪諾維茲(Eric Dinowitz)以及黃友興(Phil Wong)連署支持。

教育局 移民 低收入

世報50周年登時報廣場 馬年賀歲動畫連四天點亮大屏

衛生局推「一戒就贏」宣傳 鼓勵戒菸
