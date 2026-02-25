雪後上學難 線上授課請願獲17萬簽名

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
近年來侵襲紐約市的最大一場暴風雪，至今仍讓家長、學生與學校教職員陷入混亂。(圖片來自美聯社)
接連兩日的史詩級暴雪為紐約市帶來兩呎積雪，全市一度因「禁足令」陷入靜默，學生也獲得難得的一日雪假。24日，紐約市公校學生卻需在暴雪隔日恢復到校上課；惡劣交通狀況導致當日全市共有1萬2000名教師缺勤，學生出勤率僅有63.3%。

在紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日下午宣布次日為線下上課後，一名史泰登島市民便隨即發起Change.org連署請願，要求改為線上教學。「轉為遠距上課不僅能保護學生與教育工作者的安全，更能緩解惡劣天氣對交通基礎設施造成的沈重壓力」，請願中寫道。

這份請願在發出五小時後即獲得近12萬人連署；截止發稿，請願已得到逾17萬個有效簽名。

此外，史島市議員卡爾(David Carr)、皇后區市議員黃友興(Phil Wong)均公開呼籲應實施遠距教學。兩人指出，雪後惡劣的路況將導致通勤困難、教職工難尋車位等挑戰。

市特殊教育委員會(CCSE)華人學委容迎鑫表示，盡管他的孩子當天上學順利，但他了解到確實有學生上學之路困難重重；「遲到的學生比平常多，孩子會摔倒，也聽到家長反映校車遲到三小時」。

而交通混亂也導致家、校、校車三方溝通不暢。容迎鑫說，不少家長因校車延誤致電學校詢問是否算缺勤，但電話卻打不通；另有部分學校通知改為網課，校車卻如其來接，讓家長不知所措。

容迎鑫認為，此次隔日返校的決定「確實倉促了」。他指出，交通延宕讓使用校車的特教學生尤其難熬，「大概率會堵在路上，或車遲遲不到」；也因特教孩子對網課配合度不高、網路連線不穩定等問題，容迎鑫說，特教家長普遍會偏向直接停課一天。

當日，史島的托騰維爾高中(Tottenville High School)，共有180名學生缺席，廚房員工亦有一半缺勤。皇后區市議員阿莉奧拉(Joann Ariola)亦反映教職工難到位的情況。

曼達尼曾以與一名公校學生視訊通話的形式傳達了放雪假的消息。而這名與市長通話的八年級學生蒙波因特(Victoria Mompoint)表示，若再能和曼達尼說話，她的口信只有一個，「24日(周二)請不要急著復課」。

