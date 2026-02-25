我的頻道

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

曼哈頓公園打雪仗變「襲警」 曼達尼譴責

記者許君達╱紐約報導
曼哈頓華盛頓廣場公園集體打雪仗活動發酵成襲警案件，警方通緝兩名嫌疑人。(市警提供)
曼哈頓華盛頓廣場公園集體打雪仗活動發酵成襲警案件，警方通緝兩名嫌疑人。(市警提供)

23日大雪過後，曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)發生一起由人群聚集打雪仗發酵而成的襲警事件，兩名執勤警員在被大量雪球擊打過後輕傷就醫。紐約市警(NYPD)已對嫌疑人發出通緝令，市長曼達尼(Zohran Mamdani)和市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)等官員均表態譴責。

根據一則在社群平台上廣為流傳的短影片，一名身著制服的警員在步行經過群聚打雪仗的「戰場」時，被大量雪球擊中身體和面部，人群同時發出類似噓聲的聲音。此時該名警員面露不悅表情，但局勢尚顯溫和。隨后，警員轉身向回走，跟隨他的鏡頭捕捉到後方的另一名制服警員與一名投擲雪球者發生衝突，並將對方推倒在雪地上。

此舉引發打雪仗的人群不滿，隨即更多的雪球被扔向兩名警員，他們亦加速前行、似有意離開現場以降溫事態。但在撤退的過程中，人群繼續投擲雪球，還有一人從後方跑向警員，將一大捧散雪拍向一名警員的後腦，然後逃跑。在整個過程中，當事警員保持了克制，沒有使用暴力還擊。而在另一則影片中，公園外的警車也遭遇了大量的雪球襲擊。

據報導，當日有人在社群平台發文召集市民前往華盛頓廣場公園集體打雪仗，但不料事態發展失控。事發後，警方沒有在現場逮捕任何人，但蒂池隨後在X平台發文稱，此種行為「可恥且涉嫌犯罪」，並表示警方已展開調查。市警察工會也發文譴責此行為。市長曼達尼24日早間在社群平台發文讚賞了在惡劣天氣中堅持執勤的警察，同時呼籲市民對警察保持尊重，「如果有人該被雪球砸，那應該是我」。州長霍楚(Kathy Hochul)亦在一則聲明中強調，任何向警察投擲東西的行為都是不可接受的。

市警24日晚間發布協查通報，通緝兩名涉嫌用雪球襲擊警察者。據介紹，兩人均為18至20歲的男性，其中一人膚色較淺，案發時身穿黑色外套、黑色帶條紋褲子，戴黑色滑雪面罩；另一人膚色較深，事發時身穿綠色外套、藍色毛衣，戴黑色手套。

根據網路流傳的影片，兩名執勤警員在公園內被眾人用雪球投擲，但被通緝的兩人行為過火...
根據網路流傳的影片，兩名執勤警員在公園內被眾人用雪球投擲，但被通緝的兩人行為過火，涉嫌構成襲擊行為。(市警提供)

世報陪您半世紀

曼達尼 紐約市 曼哈頓

