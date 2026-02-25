法拉盛麥當勞群毆案 4嫌影像公布
本報先前曾報導，法拉盛緬街麥當勞8日晚間發生一起疑涉幫派的群體攻擊事件，一名22歲男子在店內遭多人持刀威嚇並以棍棒毆打受傷。針對該案，市警109分局日前公布四名涉案嫌犯的監視影像與衣著特徵，呼籲民眾協助指認。
根據執法消息人士指出，案發於當晚7時30分，地點在緬街40-18號的麥當勞。當時受害男子在店內時，四名年輕男子上前詢問其所戴頭巾，以及是否與當地幫派有關。受害人未予回應後，其中兩人突然亮出刀具威嚇，另兩人則持棒球棍及店內椅子，多次朝其身體攻擊。警方表示，四人行兇後衝出店外，沿緬街往不明方向逃逸。
受害男子頭部有撕裂傷，手臂亦受傷，經救護人員送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)治療，目前情況穩定。
根據警方描述，四名嫌犯均為中等膚色，第一名嫌犯身穿藍黑相間冬季外套，內搭紅色連帽衫，下著黑色長褲，頭戴黑色Nike頭套；第二人穿黑色冬季外套，內搭黑色連帽衫與黑色長褲；第三人身穿黑色冬季外套、黑色長褲、白色運動鞋，並戴黑色頭套；第四人則穿雙色連帽冬季外套、黑色長褲及黑橘相間運動鞋。
警方呼籲知情者撥打止罪熱線(Crime Stoppers)1-800-577-TIPS(8477)，或透過網站匿名提供線索。凡提供可導致嫌犯被逮捕及起訴資訊者，最高可獲3500元獎金。
緬街麥當勞周邊近來治安問題備受社區關注。本報此前報導指出，該路段人流密集，加上鄰近交通樞紐與商業區，晚間較易出現青少年聚集情形；警方已加派制服與便衣警力巡邏，並與商家建立通報機制，以防止衝突升級。
