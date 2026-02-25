賞旗袍秀、看川劇變臉…溫州同鄉會新春晚會 法拉盛同慶

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
紐約溫州同鄉會2026年新春晚會近日在皇后區法拉盛舉行。(溫州同鄉會提供)
紐約溫州同鄉會2026年新春晚會近日在皇后區法拉盛舉行。(溫州同鄉會提供)

紐約溫州同鄉會2026年新春晚會近日在皇后區法拉盛舉行，數百名鄉親、社區僑領、政商界代表等齊聚一堂，共迎新歲。現場歌舞與傳統民俗表演輪番上陣，展現溫州鄉情與中華文化的多元風采。

晚會在「歡樂中國年」舞蹈中揭幕，隨後由同鄉會婦女組帶來「花樣年華」旗袍秀，展現東方女性的端莊與自信。溫州籍小演員Freddie Wu演繹經典故事「哪吒鬧海」。多首溫州童謠「送松糕」、「叮叮噹」喚起鄉音記憶。此外，融合傳統武術元素的舞蹈「詠春、八卦掌」與川劇變臉絕活更將晚會氣氛推向高潮。

紐約溫州同鄉會會長王崇章致詞表示，同鄉會自創會以來的艱難起步，到如今成為美東地區具影響力的僑團之一，是大家共同努力與無私奉獻的結果。回顧2025年，該會會務工作充實有序，除每月定期召開常委會外，亦舉辦母親節端午節、中秋節等節慶活動，以及溫州同鄉會獎學金頒獎典禮，鼓勵優秀學子向學向上。

他指出，溫州人素以「敢為人先、務實擔當」著稱，新的一年，同鄉會將在傳承中創新，在改革中成長，在凝聚鄉情之餘，持續深化社區服務，為華裔社區與下一代開創更廣闊的發展空間。

當晚也舉行頒獎儀式，表彰長期投入會務與社區服務的成員。元老團主席繆自力獲頒「薪火育英獎」，名譽副會長陳江華獲「領航奉獻獎」，名譽總幹事傅林敏芝獲「特別奉獻獎」，副會長葉國忠獲「卓越奉獻獎」，總幹事張瀚青獲「創新·奉獻獎」，資深常委張飛華獲「大愛弘義獎」。另有7人獲「勞動模範獎」，12人獲「優秀義工獎」。

中國駐紐約總領事館副總領事馬蕭蕭、聯邦眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀等民選官員與僑界代表到場祝賀，肯定溫州同鄉會多年來凝聚僑心、服務社區的貢獻，並向在場鄉親拜年賀歲。

眾議員 端午節 母親節

