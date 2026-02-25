已再版達68次「Chow!優雅中餐」百年食譜新增1內容出新版

百年食譜「Chow! 優雅的中餐」在曼哈頓舉辦北美新版發布會，由該書作者周德麗(屏幕中)的曾姪女徐芝韻(右)與主持人譚琳(左)以對談的形式舉行。(記者曹馨元／攝影)

百年食譜 「Chow! 優雅中餐」(Chow! – The Secret Classic of Chinese Cuisine)日前在曼哈頓 里佐利書店(Rizzoli Bookstore)舉辦北美新版發布會。這本「中餐祕藏經典」於1936年在上海首次出版，如今跨越百年，再次向西方讀者展現中國家庭飲食的文化意義。

本次發布會由該書作者周德麗(Dolly Chow)的曾姪女徐芝韻(Carolyn Hsu)與主持人譚琳以對談形式舉行。作為「CHOW!」再版的重要幕後推手，徐芝韻也在原書基礎上加入文化註解的章節，讓百年前的生活哲學更好地與當下連結。

相較傳統食譜，「CHOW!」更像是一部微型社會史。書中除了系統收錄75道經典中式菜餚的製作方法，更精闢地解析了中國家庭飲食中的秩序與餐桌禮儀，如座位安排等。徐芝韻說，本書的一大意義也在於提醒當代社會，「除西方禮儀外，華人社會早在數千年前已是禮儀之邦」。

周德麗出身上海名門世家，其父周壽臣爵士(Sir Shouson Chow)為晚清首批留美幼童之一，曾任職於清政府與中華民國 重要職位；其夫王正廷更是當時著名的外交家與社會領袖。

1930年代的中國風雲詭譎，上海更是接收西方思潮的前沿。受其家庭環境影響，周德麗在當年頻繁的家宴交往中，觀察到西方社交圈對中餐及其背後文化的濃厚興趣，遂將私家家宴菜譜與傳統禮儀融為一體，以中英雙語撰寫成書。她認為，餐桌是將各種文化聚在一起的核心，她希望透過飲食這項日常載體，向世界傳遞中國文化的深度。

自1936年面世以來，「CHOW!」在上海、香港、東京、紐約等地先後再版達68次，累計銷量突破30萬冊，是20世紀最具影響力的中餐文化書籍之一。徐芝韻說，其中收納75道食譜的味道並未隨著歲月流逝，也因製作步驟清晰明確而極具實操性，得到身邊親友的反覆驗證。