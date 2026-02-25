杜德偉全球巡演「Get Up起來」金神大賭場與歌迷慶新年

亞洲「舞王鼻祖」杜德偉(Alex To)帶著他最新的「Get Up起來」世界巡迴演唱會來到康州金神大賭場(Mohegan Sun Casino)，與歌迷共慶2026農曆新年。(記者高傑文／攝影)

在美東近年最大暴風雪 壓境之際，亞洲「舞王鼻祖」杜德偉(Alex To)22日晚帶著他最新的「Get Up起來」世界巡迴演唱會來到康州金神大賭場(Mohegan Sun Casino)，與歌迷共慶2026農曆新年。他在這座頂級視聽殿堂裡，用超過2小時的勁歌熱舞，超越年齡的熱力，與無懼惡劣天氣的數千名歌迷一同開啟今年火紅的新篇章。

演唱會以一台1980年代的收音機畫面開場，不斷地轉換音樂電台，將觀眾帶回那個粵語流行曲的黃金時期。杜德偉以一身閃耀造型與舞群一起亮相，帶來歌曲「黑白」與「Believe」，瞬間點燃現場氣氛。其中最感人的一段表演是杜德偉重演他在1985年憑英文歌「Hello」奪得香港 第四届新秀歌唱大賽冠軍的情境，與40年前的現場表演合體，穿越時空，再度演繹這一首歌，嗓音中多了歲月的沉淀。他感性地表示，他相當珍惜與海外歌迷相聚的時光，演唱會是他最棒的新年禮物。

進入演唱會中段，杜德偉展現了他「杜式情歌」魅力。從深情款款的「無心傷害」、「不走」到溫柔細膩的「天真」，每一首歌都引發全場共鳴。最令人驚喜的環節莫過於「Kiss Cam」互動。配合著「把妳藏起來」與「鍾愛一生」的背景旋律，大螢幕捕捉著現場觀眾情侶的身影，將氣氛炒至高潮，讓金神的夜晚充滿了粉紅泡泡與過年的喜慶氣氛。

下半場的主題轉向極致的動感快歌。「拯救地球」、「讓自己快樂」兩首經典快歌連發，杜德偉展現了數十年如一日的精湛舞技。最高潮莫過於「脫掉」！當熟悉的節奏響起，全場觀眾起立(Get Up)，隨著杜德偉與舞群瘋狂擺動，他亦以清涼的性感形象亮相，最後脫剩底褲，將金神體育館的屋頂幾乎掀翻。在震耳欲聾的安可聲中，杜德偉 換上輕便卻帥氣的服裝，帶來了充滿Funk節奏的「影子舞」。在最後的環節，他連唱了「不要重播」與「愛變了這世界襯衣」，歌詞中的溫暖意境完美契合了新年的團圓氛圍。