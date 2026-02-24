議會擬推商租管制 小商家受惠 房東抗議

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
紐約州多位州議員與小商業權益團體正推動一項新法案，擬將租金管制擴及至雜貨店及家庭式小店等商業地產。(記者曹馨元／攝影)
紐約州多位州議員與小商業權益團體正推動一項新法案，擬將租金管制擴及至雜貨店及家庭式小店等商業地產。(記者曹馨元／攝影)

繼紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)提出兌現凍結租金的競選承諾後，多位州議員與小商業權益團體正推動一項新法案，擬將租金管制擴及至雜貨店(Bodegas)及家庭式小店(Mom-and-Pop shops)等商業地產。

該法案擬成立「商用租金指導委員會」(Commercial Rent Guidelines Board)，職能類比現行的住宅租金指導委員會(RGB)，負責設定年度最高租金漲幅。法案同時要求租約標準化，即將商業租約期限統一定為10年，並賦予商用租戶要求書面租賃協議的權利。

主導提案的布碌崙州眾議員蓋拉格(Emily Gallagher)表示，雖然此議題已討論多年，但在州級層面一直缺乏推動者；「我們正經歷大規模的租金飆升，這已超出任何在地小商家的負擔能力」。她以其選區內因租金不堪負荷而倒閉的知名酒吧Pencil Factory為例，強調問題的嚴重性。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟指出，華埠有部分老店是因「難以預料的租金漲幅」而被迫關門，若租金管制落實，最大的好處將是能提供一定的穩定性，讓小商家有預見性地分配收支；「但這個政策非常複雜，在細節敲定前評斷它的利弊為時尚早」。

華埠土地信託會共同創辦人王鏑(Jacky Wong)直言，在紐約，租金壓力小並不直接推動社區商業活力；而租金管制下，房東也會設法轉嫁成本，「最終的問題又歸結到房屋商鋪供應不足」。

根據鄰里住房和發展協會(ANHD)數據，2019至2022年間，布碌崙的商用租金上漲了25%。倡導者認為，租金穩定與長約能解決街道店面空置的問題；目前全市約有12%的店面閒置。

然而地產業對此持強烈反對意見。紐約小業主協會主席柯查克(Ann Korchak)稱，在營運成本連年天文數字般增長的背景下，限制房東收入絕非良方。

房地產律師索梅拉斯(Olga Someras)則指出，商用租約結構複雜，往往包含營收抽成，而非固定的月租金。她認為這反而會促使房東更不願將空間租給信用度較低的小商戶，進而推高空置率。

租金 華埠 布碌崙

