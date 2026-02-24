2026皇后區大會代表 開放申請

皇后區區長理查茲宣布2026年度「皇后區大會」代表現已全面開放申請。(本報檔案照)

2026年度「皇后區 大會」(Queens General Assembly, QGA)代表已開放申請。皇后區區長理查茲號召熱心社區事務的居民加入。

「皇后區大會」並非單純的諮詢組織，為皇后區公所下的區級跨文化工作小組，具有實際行動力。該組織由已故前皇后區區長馬歇爾(Helen Marshall)於23年前創立，核心宗旨在於打破種族與文化的藩籬，透過每月的對話與社區行動，建立互信網路。

例如在2025年，「皇后區大會」代表走入基層，不僅為皇后區的食儲銀行(Food Pantries)籌集物資，更在多處家庭居住的避難所中，組織節日玩具募捐，以實際行動支援弱勢群體。

在此次的開放申請聲明中，理查茲批評聯邦政府 近期的政策導向。他指出，當前聯邦行政體系顯然已背離了「多元、公平、包容」(DEI)及尊重移民 的傳統價值。他表示皇后區的成功建立在相互尊重的基礎上，也期待看到更多具有多元背景的新面孔加入。

理查茲表示，「現在比以往任何時候都更需要那些懂得移民故事艱辛、珍惜民權鬥爭成果，並願意在地方層級挺身而出的居民。如果你渴望提升社區福祉，我強烈鼓勵你申請加入皇后區大會」。

根據區長辦公室公布的資訊，本屆代表的招募對象需為皇后區合法居民，需年滿16歲，鼓勵青年領袖參與。

申請者需表現出對社區服務的熱忱，並具備促進不同族群溝通的意願。

申請者須在3月4日(周三)前提交線上申請。區長辦公室將於3月下旬聯繫申請者，最終將選出約24名代表。獲選代表將在參加就職典禮後，履行2026年度剩餘任期的職責。

申請者可至皇后區區長辦公室官網提交表單。表單鏈接：https://shorturl.at/CE4ys。欲知詳情，可聯繫「皇后區大會」協調員Susie Tanenbaum，電郵：[email protected]。