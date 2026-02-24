抗議醫療福利削減 孟昭文邀紐約市副市長出席國情咨文

聯邦眾議員孟昭文23日宣布，將邀請副市長阿蒂加作為嘉賓，出席24日(周二)舉行的總統國情咨文演說。 (本報檔案照)

為抗議川普總統削減醫療保健經費及其對紐約造成的衝擊，聯邦眾議員孟昭文 23日宣布，將邀請紐約市分管健康與公共服務的副市長阿蒂加(Helen Arteaga)作為嘉賓，前往華府 ，出席24日(周二)將舉行的總統國情咨文 演說。

孟昭文表示，她將攜新任健康與公共服務副市長的阿蒂加一同出席，抗議川普政府大幅削減醫療補助(Medicaid，俗稱「白卡」)、以及拒絕延長協助數百萬民眾負擔醫療保費的稅收抵免，「總統與國會共和黨人削減醫療補助，任由醫療稅收抵免到期，將對整個城市造成毀滅性影響。這已導致醫療保險成本飆升，並可能使許多市民失去醫療保障。」

孟昭文指出，她與阿蒂加相識多年，曾在對方擔任艾姆赫斯特醫院(NYC Health + Hospitals/Elmhurst)負責人期間密切合作。阿蒂加多年來致力改善本市醫療服務，確保每一位紐約人都能獲得應有的醫療照顧。阿蒂加此次出席國情咨文，將凸顯此舉對紐約民眾帶來的嚴重後果，「我們將持續奮戰，反對傷害紐約人的政策」。

阿蒂加則表示，對數百萬紐約人而言，基本醫療服務原本就難以負擔，而聯邦政府不僅未減輕負擔，反而削減了醫療補助，並同時削弱「可負擔健保法」(ACA)，使醫療更加難以取得且負擔更重。她將代表那些在基本醫療需求上掙扎、卻在華府往往被忽視的紐約人發聲。

阿蒂加於月前獲市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命為主管健康與公共服務的副市長，負責監督13個與公共衛生、社會服務與兒童服務相關的市府部門與辦公室。在此之前，她曾擔任艾姆赫斯特醫院行政總裁。該院為紐約市第二古老的公立醫院，同時也是一級創傷中心，位於孟昭文所屬選區內。

包括孟昭文等在內的民主黨人，曾投票反對川普總統於去年7月4日簽署的「大而美」法，分析指出，該法可能致未來十年美國聯邦赤字大增3兆8000億元，但醫療補助、糧食券和其他服務的支出可能合計減少1兆元，相關削減也可能導致近1200萬美國人失去醫療保障，並衝擊醫院、社區醫療中心與護理機構。

今年的國情咨文預計於24日晚9時，在華府國會大廈眾議場舉行。