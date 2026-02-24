抗議醫療福利削減 孟昭文邀紐約市副市長出席國情咨文

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聯邦眾議員孟昭文23日宣布，將邀請副市長阿蒂加作為嘉賓，出席24日(周二)舉行的總統國情咨文演說。 (本報檔案照)
聯邦眾議員孟昭文23日宣布，將邀請副市長阿蒂加作為嘉賓，出席24日(周二)舉行的總統國情咨文演說。 (本報檔案照)

為抗議川普總統削減醫療保健經費及其對紐約造成的衝擊，聯邦眾議員孟昭文23日宣布，將邀請紐約市分管健康與公共服務的副市長阿蒂加(Helen Arteaga)作為嘉賓，前往華府，出席24日(周二)將舉行的總統國情咨文演說。

孟昭文表示，她將攜新任健康與公共服務副市長的阿蒂加一同出席，抗議川普政府大幅削減醫療補助(Medicaid，俗稱「白卡」)、以及拒絕延長協助數百萬民眾負擔醫療保費的稅收抵免，「總統與國會共和黨人削減醫療補助，任由醫療稅收抵免到期，將對整個城市造成毀滅性影響。這已導致醫療保險成本飆升，並可能使許多市民失去醫療保障。」

孟昭文指出，她與阿蒂加相識多年，曾在對方擔任艾姆赫斯特醫院(NYC Health + Hospitals/Elmhurst)負責人期間密切合作。阿蒂加多年來致力改善本市醫療服務，確保每一位紐約人都能獲得應有的醫療照顧。阿蒂加此次出席國情咨文，將凸顯此舉對紐約民眾帶來的嚴重後果，「我們將持續奮戰，反對傷害紐約人的政策」。

阿蒂加則表示，對數百萬紐約人而言，基本醫療服務原本就難以負擔，而聯邦政府不僅未減輕負擔，反而削減了醫療補助，並同時削弱「可負擔健保法」(ACA)，使醫療更加難以取得且負擔更重。她將代表那些在基本醫療需求上掙扎、卻在華府往往被忽視的紐約人發聲。

阿蒂加於月前獲市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命為主管健康與公共服務的副市長，負責監督13個與公共衛生、社會服務與兒童服務相關的市府部門與辦公室。在此之前，她曾擔任艾姆赫斯特醫院行政總裁。該院為紐約市第二古老的公立醫院，同時也是一級創傷中心，位於孟昭文所屬選區內。

包括孟昭文等在內的民主黨人，曾投票反對川普總統於去年7月4日簽署的「大而美」法，分析指出，該法可能致未來十年美國聯邦赤字大增3兆8000億元，但醫療補助、糧食券和其他服務的支出可能合計減少1兆元，相關削減也可能導致近1200萬美國人失去醫療保障，並衝擊醫院、社區醫療中心與護理機構。

今年的國情咨文預計於24日晚9時，在華府國會大廈眾議場舉行。

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
由於暴風雪即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪來襲 紐約市周一停課放假 2019年來首見

2026-02-22 13:59

