包餃子、聊政治 朴永哲森林小丘辦籌款餐會

記者鄭怡嫣／紐約報導
國會眾議員孟昭文挑戰者、前外交官朴永哲(右一)22日在森林小丘舉辦了一場籌款餐會。(記者鄭怡嫣／攝影)
國會眾議員孟昭文挑戰者、前外交官朴永哲(右一)22日在森林小丘舉辦了一場籌款餐會。(記者鄭怡嫣／攝影)

國會眾議員孟昭文挑戰者、前外交官朴永哲(Chuck Park)22日在森林小丘舉辦了一場籌款餐會，和民眾們一起包韓國以及中國餃子，面對面討論移民政策及社區議題。

朴永哲在活動中表示，無論黨派，如今不少政客已不再真正為民服務，而是向資金雄厚的金主傾斜，與基層民眾漸行漸遠。他主張廢除聯邦移民與海關執法局(ICE)，削減相關預算，把資源用於保障移民權益，同時呼籲公開徹查「愛潑斯坦檔案」(Epstein files)，追究涉案權貴的法律責任。

活動現場，朴永哲與競選團隊中的華裔工作人員，還一同示範了在農曆新年如何包韓國餃子(Mandu)、中國北方餃子與南方雲吞，以及吃餃子及相關習俗的歷史文化背景。他強調，這類社區活動本身就是與選民建立連結的起點——「在一個社區空間裡，跨越族裔與種族舉辦聚會，從彼此認識到建立信任，再到共同發聲。今天一起吃餃子，明天一起反抗。」

與會者洪Mary(音譯，Mary Hong)及Andrew Best表示，曼達尼(Zohran Mamdani)在初選與普選中接連勝出、當選市長後掀起的「曼式旋風」，加上社群媒體演算法的推波助瀾，讓他們開始更密切關注政治動向，也因此注意到朴永哲的社群媒體帳號。

兩人認同他拒絕接受超級政治行動委員會(Super PAC)資金，以及反對ICE、主張保障移民權益的立場。他們認為，朴永哲在公共議題上提出了許多嚴肅的討論，同時也展現出成功的競選行銷策略。當前正值關鍵時刻，需要有這樣的人挺身而出。

Andrew Best還提到「長島政客效應」，指部分政客長期居住在長島較為富裕的社區，與普通民眾的日常現實脫節，也不深入社區，難以真正理解基層選民的處境與需求。

當地101學校的家長會成員Melissa San Pedro表示，她幾天前認識朴永哲，發現兩人成長背景相似，同樣出身工薪移民家庭，在多元族裔社區長大，也抱持相近的移民價值觀。

身為一名為自閉症兒童提供治療服務的治療師，她也提到，在當前的移民政策氛圍下，部分皇后區家庭開始缺席原本安排的治療課程，或對訊息不再回覆。她坦言，不清楚具體原因，但不排除有些家庭可能因為擔心身分問題而產生恐懼與退縮。

韓裔家長Danny Kim則表示，因為女兒喜歡吃餃子，所以就帶她一同前來。

國會眾議員孟昭文挑戰者、前外交官朴永哲(左二)22日在森林小丘舉辦了一場籌款餐會...
國會眾議員孟昭文挑戰者、前外交官朴永哲(左二)22日在森林小丘舉辦了一場籌款餐會。(記者鄭怡嫣／攝影)
國會眾議員孟昭文挑戰者、前外交官朴永哲(左二)22日在森林小丘舉辦了一場籌款餐會...
國會眾議員孟昭文挑戰者、前外交官朴永哲(左二)22日在森林小丘舉辦了一場籌款餐會。(記者鄭怡嫣／攝影)

