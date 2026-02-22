研究：紐約人財富、健康 族裔不平等

市衛生局近日發布研究報告，揭示紐約市居民在財富與健康方面的種族與族裔不平等情況，在此調查中，發現華裔受訪者隨著財富的增加，健康程度愈高。圖為日落公園華人社區。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市 衛生局近日發布研究報告，針對3000名成年人進行調查，首次揭示紐約市居民在財富與健康方面的種族與族裔不平等情況；在此調查中，華裔 受訪者的淨資產中位數為所有族裔中最高，且隨著財富的增加，健康程度愈高，然而這種情況並非一致發生在所有族裔群體上。

該研究於2024年6月由市衛生局與紐約市立大學(CUNY)公共衛生與健康政策研究所，以及杜克大學Samuel DuBois Cook社會公平中心合作進行，題為「種族與族裔在財富與健康上的不平等：來自紐約市多族裔調查的證據」；此研究強調財富與健康之間的緊密關聯，並以資產減去負債的「淨資產」方式來衡量財富，比單純衡量收入更能反映經濟情況。

研究發現，在財富方面，華裔受訪者的淨資產中位數最高、為32萬元，其次為白人(14萬2000元)，以上兩群體較可能擁有住房、退休 帳戶與股票等資產；反之，多數非洲裔和西語裔群體中，至少25%的人財富為零或負值，且有信用卡、醫療債務等無擔保債務。

健康方面，財富最多的人自評健康狀況為「極好」或「非常好」，約為59%的受訪者，隨著財富增加，心理困擾程度也隨之下降，最富有族群中有86%表示幾乎沒有或沒有心理困擾，而在最低財富四分位中此數據則為70%。

然而，財富增加並不能消除種族健康不平等問題，即使在相同的財富四分位內，非洲裔和西語裔受訪者的健康結果仍比白人受訪者差；這也顯示財富與健康之間的關係在不同族群間強度不一，例如，華裔受訪者隨著財富增加，健康狀況顯著改善，但非洲裔受訪者在超過最低財富四分位後，健康狀況改善幅度有限，顯示存在系統性障礙，限制了財富為該群體帶來的健康效益。

研究指出，解決財富不平等有助於減少健康不平等，並提出多項大膽的公共政策措施，包括推動賠償計畫、進行累進稅制改革以縮小種族財富差距、以及在公共衛生資料蒐集中將「財富」納為標準衡量指標，以更全面理解並解決相關問題。