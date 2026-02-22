市府示警：紐約將迎十年來最大風雪

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)21日發布天氣預警，指受強烈冬季風暴影響，全市自22日(今)凌晨起將出現持續性降雪與強風，預計累積13至17吋降雪量，不排除局部地區可能達到20吋甚至更多，恐成為自2016年以來最大一場暴風雪 。

根據市府預測，周日清晨6時左右將開始出現小雪，傍晚6時後降雪將明顯加劇，夜間伴隨強風，惡劣天氣預計將持續至23日(周一)白天。市府警告，周一早高峰時段將面臨極度危險的通勤條件，強降雪與大風恐導致路面濕滑、能見度大幅下降。

曼達尼指出，白天氣溫短暫回升至冰點以上後，夜間再度降至攝氏零下，融雪結冰恐使人行道與道路形成大面積結冰，危險程度甚至可能高於前一場暴風雪。他呼籲市民非必要勿外出，盡量留在室內。

為保護遊民 及弱勢群體，市府自21日下午4時起再次啟動「Code Blue」寒流應變機制，外展人員將全天候巡查五大行政區，協助高風險人員進入庇護空間。曼達尼強調不會有任何人被拒於庇護所之外，確保有需要的市民都能獲得安置。

此前，他在上任初期暫停了前任市長執行的街頭遊民聚集點清理政策，批評該做法未能有效將遊民安置入住房屋或其他支持性住所。然而，在本月因極端寒冷導致至少19人死亡後，他宣布市府將重新啟動聚集點清理，並由市遊民服務局主導，改變過去由警察與清潔部門主導的模式。

氣象單位指出，這場風暴屬於典型且快速增強的「東北風暴」，強風與濕重降雪恐導致樹枝折斷與停電，紐約、新澤西、康乃狄克等地皆列為高風險區域。國家氣象局已對包括紐約市在內的沿海東北地區發布暴風雪警報，影響人數接近3000萬人。

本次為紐約市自2017年以來首次發布暴風雪警報，較早一次則是在2016年，當年為中央公園帶來累積27.5吋降雪，創下自1869年有紀錄以來的最高紀錄。氣象單位預測，風暴期間將出現每小時25至35哩的持續強風。

市清潔局(DSNY)已提前展開作業，為超過2200輛車輛安裝鏟雪設備與防滑鏈，並備妥700餘輛灑鹽車。當積雪超過2吋後，全市將正式啟動鏟雪行動，超過2600名清潔工人將投入12小時輪班作業。

曼達尼表示，尚未決定學生周一是否需到校上課，並承諾於周日中午前公布。