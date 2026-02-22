曼達尼擬增副市長 設社區安全局

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
為成立「社區安全局」，市長曼達尼計畫最早於今年春季聘任一名新的副市長引導。(記者劉梓祁╱攝影)
為成立「社區安全局」(Department of Community Safety)，市長曼達尼(Zohran Mamdani)計畫最早於今年春季聘任一名新的副市長，專責統籌其競選期間提出的此構想，以重塑紐約市對部分心理健康危機與911報案的應對方式。

據「紐約時報」引述兩名熟悉計畫的市府高層官員，新任副市長將與第一副市長傅雷翰(Dean Fuleihan)共同合作。傅雷翰目前亦監督警務相關事務，兩人將一同決定新部門的職權範圍，以及如何分工處理涉及行為異常、精神困擾與遊民的報案。

紐約時報所引述知情人士表示，目前尚不清楚該名副市長是否還將兼管其他市府部門。

作為民主社會主義者的曼達尼，去年競選市長時主打「讓紐約更可負擔」的政綱，並提出成立「社區安全局」的構想。該構想主張由非警力的專業民間臨床人員處理部分心理健康相關緊急事件，減少警察職能。

目前，社區安全局的相關經費並未納入曼達尼近期公布的2027財年初步預算案，但預期將在接下來數月與市議會的預算協商過程中納入，並須於7月1日新財政年度開始前定案。

根據曼達尼競選期間公布的公共安全政策藍圖，社區安全局整體預算規模約為11億元，其中約6億多元將來自現有市府計畫，另有約4.55億元為新增支出，資金來源包括「提升市府效率與削減浪費」。該部門將與市警局協調合作，但保持獨立運作，負責派遣心理健康應變人員處理部分緊急報案。

曼達尼近日也提及市警面臨的留才與招募困難問題，並表示成立新部門的目的，在於「將心理健康危機的責任交由專業人員處理，讓警察能專注於他們原本投入的核心工作」。

此外，皇后區一名22歲、患有人格分裂的男子查克博蒂(Jabez Chakraborty)上月在家中因持菜刀接近警員而遭警方開槍擊傷，案後被控企圖攻擊罪。盡管如此，曼達尼多次公開呼籲不應對其提起訴訟，並再次促請加快推動由非警力主導的精神健康應變改革。

目前，市議會中多名理念與曼達尼相近的議員，已聯署支持成立社區安全局的提案，他們於去年提出，近日再度提交審議。然而，該議案是否獲得市議會議長梅寧(Julie Menin)支持仍不明朗，她的發言人發聲明指出，議長將在進一步了解市長計畫內容後「進行審查」。

梅寧近日則對曼達尼決定維持市警約3萬5000人的現有編製表示憂慮，指出自「九一一恐襲」事件以來紐約市人口與需求持續成長，但警力規模卻未隨之擴充。

