我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

市長掌校 黃友興：學委會常得不到回應

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市公校治理制度「市長掌校權」近日在市議會聽證會上再度成為焦點，多名市議員探討高度集權是否真正惠及學生。(市教育局提供)
紐約市公校治理制度「市長掌校權」近日在市議會聽證會上再度成為焦點，多名市議員探討高度集權是否真正惠及學生。(市教育局提供)

紐約市公校治理制度「市長掌校權」(mayoral control)議題近日在市議會教育委員會聽證會上再度成為焦點，多名市議員質詢市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)，探討高度集權是否真正惠及學生，以及家長如何在未來教育體系中取得更多話語權。

薩謬思由市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命。今年稍早，曼達尼曾在競選期間表態尋求終止市長公校控制權，後又改口，表示將請州議會延長該政策，並暗示制度形式可能調整。依現行規定，市長公校控制權將於6月到期，制度下，市長負責任命市教育總監及市教育政策小組(Panel for Educational Policy)多名成員。

在教育委員會主席、布朗士市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)主持下，薩謬思為該制度辯護，稱其有助於推動教育公平與體系穩定。他表示，市長負責把關，同時也要讓家長有更多參與權，兩者並不矛盾，應同時推進，才能提升學校整體表現。

不過，多位市議員質疑，現行制度未充分與家長及社區共享權力。曾任學區委員會主席的皇后區市議員黃友興表示，學區委員會設立的本意是讓家長能夠參與地方教育決策，但目前的制度與運作形式，使得家長的意見常常淹沒於行政流程中，難以實際影響政策。

黃友興說，學區委員會在通過決議後，市教育局常未回覆，也沒有後續行動，「我們感覺聲音沒有被聽見」。

副教育總監梅蘭德茲(Cristina Melendez)對此回應，州法已規定市教育局須回覆學委會決議，教育局皆有回應，並將相關議題整理成培訓內容，供教師與校長參考。

皇后區傑克森高地(Jackson Heights)市議員克里斯文南(Shekar Krishnan)則坦言，市長公校權並非完美制度，集中管理在統一閱讀教學等方面確有優勢，但過於集權，反而難以兼顧各校與各學區的個別需求。

布碌崙(布魯克林)市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)則聚焦移民家庭的校園安全與信任，指出前屆市府缺乏集中指引，校長在面對移民執法疑慮時感到無所適從。

世報陪您半世紀

公校 學區 教育局

上一則

香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集

下一則

美東華人學術聯誼會 新屆職員拜訪經文處
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

孟昭文爭取 皇后區獲1800萬經費

孟昭文爭取 皇后區獲1800萬經費
預算缺2億元 洛杉磯學區擬大裁員

預算缺2億元 洛杉磯學區擬大裁員
金山學區與工會達成1.83億協議 財務困境或更嚴峻

金山學區與工會達成1.83億協議 財務困境或更嚴峻
舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕