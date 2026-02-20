市長掌校 黃友興：學委會常得不到回應

紐約市公校治理制度「市長掌校權」近日在市議會聽證會上再度成為焦點，多名市議員探討高度集權是否真正惠及學生。(市教育局提供)

紐約市公校 治理制度「市長掌校權」(mayoral control)議題近日在市議會教育委員會聽證會上再度成為焦點，多名市議員質詢市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)，探討高度集權是否真正惠及學生，以及家長如何在未來教育體系中取得更多話語權。

薩謬思由市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命。今年稍早，曼達尼曾在競選期間表態尋求終止市長公校控制權，後又改口，表示將請州議會延長該政策，並暗示制度形式可能調整。依現行規定，市長公校控制權將於6月到期，制度下，市長負責任命市教育總監及市教育政策小組(Panel for Educational Policy)多名成員。

在教育委員會主席、布朗士市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)主持下，薩謬思為該制度辯護，稱其有助於推動教育公平與體系穩定。他表示，市長負責把關，同時也要讓家長有更多參與權，兩者並不矛盾，應同時推進，才能提升學校整體表現。

不過，多位市議員質疑，現行制度未充分與家長及社區共享權力。曾任學區 委員會主席的皇后區市議員黃友興表示，學區委員會設立的本意是讓家長能夠參與地方教育決策，但目前的制度與運作形式，使得家長的意見常常淹沒於行政流程中，難以實際影響政策。

黃友興說，學區委員會在通過決議後，市教育局 常未回覆，也沒有後續行動，「我們感覺聲音沒有被聽見」。

副教育總監梅蘭德茲(Cristina Melendez)對此回應，州法已規定市教育局須回覆學委會決議，教育局皆有回應，並將相關議題整理成培訓內容，供教師與校長參考。

皇后區傑克森高地(Jackson Heights)市議員克里斯文南(Shekar Krishnan)則坦言，市長公校權並非完美制度，集中管理在統一閱讀教學等方面確有優勢，但過於集權，反而難以兼顧各校與各學區的個別需求。

布碌崙(布魯克林)市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)則聚焦移民家庭的校園安全與信任，指出前屆市府缺乏集中指引，校長在面對移民執法疑慮時感到無所適從。