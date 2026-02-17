外交官轉戰國會 朴永哲守護移民美國夢

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
挑戰孟昭文的皇后區前美國外交官朴永哲近日在艾姆赫斯特一家武館內，接受本報專訪。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
前美國外交官朴永哲(Chuck Park)將在今年初選，挑戰自2012年起便穩坐聯邦眾議院第六選區席位的孟昭文，他在近日接受本報專訪，表示他此次的參選動機、以及此前在川普第一任期辭任外交官，都植根於他的移民背景，表示將守護皇后區移民以及普通家庭的「美國夢」。

朴永哲的父母在1980年代移民美國，首份工作便是在曼哈頓堅尼街當街販。他回憶，父母當時每天工作12至14小時，母親懷著他時仍在勞作，羊水破了的那一刻，父親為了生計也不得不留在攤位。後來，包括他在內的五名子女，皆成為醫生、工程師、醫療專業人員及外交官。對他而言，這就是「美國夢」的縮影：移民和工薪家庭都可通過辛勤的工作，來換取家庭的未來。

去年，聯邦移民和海關執法局(ICE)在堅尼街的突襲行動，促使他投入選戰。他批評現任政客面對移民危機時反應冷淡，僅僅是寫一封官樣文章的信函，而未能體會社區中蔓延的生存恐懼。他也指出，孟昭文在面對移民議題時，沒有在地方層面組織過「了解你的權利」工作坊、里民大會、法律或食物援助，第一線聆聽移民和選民心聲，「這對於代表『全球最多樣化社區』的皇后區國會議員來說，是不合格的。」

在投身選戰前，畢業於賓州大學和哥倫比亞大學的朴永哲曾任美國外交官十年，能說西班牙語、葡萄牙語和韓語。促使他在2019年辭職的關鍵一幕，是當他看到一名父親和女兒在邊境溺斃的新聞照片，工作職責卻仍要求他在國際場合公開支持家庭分離政策。在沒有二手計畫的情形下，他寫下辭職信並投書「華盛頓郵報」，隨後搬回了父母家的地下室。他直言並未後悔自己的「衝動」，「事實上是生在長在皇后區，與許多不同的人互動，才讓我具備了去常春藤學習和擔任外交官的能力。」

●政見更趨進步派 主張廢除ICE

相比孟昭文，朴永哲的政見更趨於進步派，他主張廢除ICE，削減這方面預算，並關注「艾普斯坦檔案」(Epstein files)，他認為建制派政客對於對權勢精英過於軟弱，究責無力，與「底層掙扎者」之間存在鴻溝，表示在艾普斯坦檔案中無論是民主黨或共和黨，只要涉及對弱勢女性的剝削，都應接受調查與起訴。

在華人關心的教育議題上，育有13歲孩子並領養了一位四歲華人女孩的朴永哲說，他提倡全民醫療保險(Medicare for All)，主張推行全民育兒計畫和恢復擴大兒童稅收抵免(Child Tax Credit)。他也支持保留特殊高中入學考試，認為這是工人階級和移民家庭經濟流動的「階梯」，主張應在社區附近，建立更多像史岱文森一樣的高質學校。

面對資金更為雄厚的孟昭文，朴永哲僅接受個人捐贈，拒絕接受任何企業、遊說者或政治行動委員會(PAC)的捐款。朴永哲透露，目前他已有約200名志工，計畫在6月初選前走訪3萬戶家庭，其Instagram帳號自11月發布以來，已吸引約3萬8000名粉絲。

第六國會選區涵蓋法拉盛、貝賽、艾姆赫斯特、森林小丘、雷哥公園等地。近年來，法拉盛、貝賽等社區持續右傾，朴永哲對此表示，這是因為選民對「建制派民主黨」失望，而並非兩黨的交替。該選區約44%為亞裔，其中近半數為華裔。面對孟昭文的華裔身分優勢，韓裔的朴永哲表示，無論族裔背景，選民面臨的經濟壓力、醫療、教育與育兒需求都是一致的，將為居民的共同福祉而戰。

移民 孟昭文 皇后區

馬年騰飛展宏圖世界日報攜眾華商 紐約時報廣場賀歲馬年新春

財政輸血 州府額外撥款紐約市15億
