啟揚文化中心攜手法拉盛市政廳 打造沉浸式廟會迎新春

啟揚文化中心(Glow Cultural Center)15日在皇后區法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)舉辦「福馬迎春」新春慶典暨第五屆年味節。活動以傳統春節 廟會為靈感，結合新春巡遊、舞台演出、民俗互動體驗與年味市集，為社區帶來一場看得到、逛得到、玩得到的沉浸式新年文化盛會。

文化市集 剪紙書法互動

慶典15日早以新春服飾巡遊揭開序幕，各個遊行隊伍由象徵驅邪納福的巨型鍾馗木偶領銜，自緬街出發行進至法拉盛市政廳，途中有為民眾送祝福的財神爺以及具視覺震撼的飛龍表演，寓意辭舊迎新、迎祥納福。據悉，該飛龍為中國傳統非物質文化遺產技藝，在紐約地區相當少見，為活動增添亮點。

活動期間，法拉盛市政廳一樓則被打造一個人人可參與的新春文化市集，設有剪紙、書法、生肖互動、新春裝飾展示等各類文化攤位與互動體驗。社區夥伴與贊助機構亦將提供節日小禮品，讓民眾感受濃厚的新春氛圍。

啟揚文化中心15日在法拉盛舉辦「福馬迎春」新春慶典暨第五屆年味節，今年特別加入了北方元宵節的傳統習俗「滾」元宵。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

雜技表演 展現力量藝術

市政廳二樓舞台呈現了多場特色演出，包括雜技大師楊小弟近70年藝術生涯的雜技表演，展現力量、平衡與藝術美感，還有舞獅表演、新春開幕致辭、紐約中國民歌藝術合唱團、兒童新春服飾秀、中國空竹、黃梅戲曲舞蹈、武術展示，以及多場雜技互動體驗專場。

同時，現場還設有傳統民俗體驗項目，如滾元宵、糖畫、麵人、漢服試穿與花鈿體驗，讓觀眾在動手與互動中，深入瞭解中華傳統文化。此外，財神爺也不定時現身，為小朋友派發新年紅包，增添節慶驚喜。

啟揚文化中心副總裁羅維宗及項目主任明亮表示，今年市政廳樓上樓下都變成廟會，還特別加入了北方元宵節的傳統習俗「滾」元宵，活動贊助支持較往年也增長顯著，希望透過更豐富的內容，讓市政廳樓上樓下都變成廟會，讓不同年齡層都能找到參與方式，深化社區對中華傳統文化的理解。

民眾在美國道教協會攤位書寫「紫微諱」。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

宗教推廣 提供華人 祈願

美國道教協會會長王三霂表示，這是協會首次參與啟揚的新春慶典活動，希望藉此推廣道教文化。他指出，春節習俗事實上與道教淵源深厚，如貼春聯、寫「福」字等傳統，皆起源道教。協會於去年4月成立為非營利組織，以文化傳承為宗旨，屬正一天師傳承體系，並計畫於3月舉行開幕儀式，為在美華人提供祈願與心靈寄託的空間。

王三霂表示，協會此次設攤展示道教文化中用於符箓與祈福的合體漢字，透過部首或漢字組合，形成象徵吉祥與護佑的新字或字形。例如以「雨」字下加「聻」組成的字，俗稱「紫微諱」，寓意驅邪鎮宅、趨吉避凶。道協在現場邀請民眾親筆書寫，在互動中認識道教的文化內涵。

市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸辦公室主任盧美華、市長辦公室社區事務副局長顧雅明、法官王怡芳等與會。