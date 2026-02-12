我的頻道

地鐵站槍案1男死亡 槍手仍在逃 紐約市今年公交系統首例凶殺案

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

地鐵站槍案1男死亡 槍手仍在逃 紐約市今年公交系統首例凶殺案

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市警11日表示，紐約市一名男子10日下午在布朗士170街地鐵站內，曾與另一名男子發生爭執，隨後遭對方射殺。圖為紐約市地鐵站。(本報檔案照)
紐約市警11日表示，紐約市一名男子10日下午在布朗士170街地鐵站內，與另一名男子發生爭執，隨後遭對方開槍，身上多處中彈送醫後不治；此案件為今年發生在紐約市公共交通系統中的首例凶殺案，槍手仍在逃，警方呼籲知情民眾提供線索。

警方指出，死者為41歲的曼哈頓男子Adrian Dawodu，他於10日下午3時左右身在布朗士Mount Eden；當時他到170街地鐵站的南向月台上，過程中與一名男子因故引發爭執，對方掏出槍射擊，Adrian Dawodu被救護人員發現時全身多處中槍，被送往林肯醫院(Lincoln Hospital)後宣告不治。

警方表示，案發時還正值學生放學及下午通勤的高峰時段，當時有線報稱槍手可能藏匿於距離案發地點約八分鐘路程外的Townsend大道，但警員抵達現場後未發現蹤影。

一名目擊者Ramon Rodriguez表示，「現場非常可怕，我看到那名男子(死者)身旁有大量血跡，警方試圖營救，但未能成功。」

而在案發後，警方封鎖地鐵站入口並蒐集證據，列車一度雙向跳過該站；另一方面，案發地點周邊商家林立、人潮眾多，有通勤者在聽聞此案件後表示，這個地鐵站近期也曾發生槍擊案件，約一個多月前一名青少年因相關案件被拘捕，並由此認為警方應在這個地鐵站加強警力部署。

截至警方發布消息時，槍手仍在逃、警方也仍在調查中，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

