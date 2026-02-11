納蘇郡慶農曆年 展現亞裔多元文化

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
長島納蘇郡郡長布萊克曼與納蘇郡亞裔事務辦公室共同主辦的「納蘇郡農曆新年節慶」，將於14日(周六)中午12時在長島舉行。(主辦方提供)
長島納蘇郡郡長布萊克曼與納蘇郡亞裔事務辦公室共同主辦的「納蘇郡農曆新年節慶」，將於14日(周六)中午12時在長島舉行。(主辦方提供)

長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與納蘇郡亞裔事務辦公室(Office of Asian American Affairs)共同主辦的「納蘇郡農曆新年節慶」(Nassau County Lunar New Year Festival)，將於14日(周六)中午12時在長島納蘇郡舉行，邀請社區民眾參加。

主辦單位表示，活動內容涵蓋多元文化舞台演出、藝術展覽、文化遺產展示、新年燈籠佈置及現場贈品活動，展現亞裔社群豐富多元的文化面貌。當天舞台表演將於下午3時開始，適合親子家庭與各族裔民眾一同參與。

活動地點位於格林維爾(Greenvale)的蒂勒斯表演藝術中心(Tilles Center for the Performing Arts)，地址為720 Northern Boulevard。主辦方表示，演出場次提供限量免費入場名額，須提前線上預約，額滿為止。民眾可透過以下連結報名登記： https://tinyurl.com/2b9nfzuh。

此次農曆新年節慶獲得多家企業與社區團體支持，亦有多個亞裔社團參與協辦。主辦單位期盼透過節慶活動，促進不同族裔之間的文化交流，讓更多主流社會民眾了解亞裔傳統節慶的文化內涵與現代意義。

