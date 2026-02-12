卡范納不連任州參議員 李榮恩、牛毓琳競逐

我的頻道

記者許君達／紐約報導
已連任20年的曼哈頓下城州參議員卡范納不再尋求連任，選區範圍大致重疊的現任及前任州眾議員李榮恩和牛毓琳第一時間宣布參選該職位。圖為卡范納(前排中)和李榮恩(前排右)共同出席社區活動。(記者范航瑜╱攝影)
代表曼哈頓下城的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)日前宣布不再尋求連任，選區範圍與他大致重疊的現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)和前任州眾議員牛毓琳則宣布，將競逐卡范納留下的位置。

民主黨人卡范納出身於史泰登島的愛爾蘭裔移民家庭，畢業於紐約大學，曾在前任市長郭德華(Ed Koch)和丁勤時(David Dinkins)政府內任職，2006年當選曼哈頓下城的州參議會第27選區參議員，至今已20年。

該選區主要位於曼哈頓14街以南，包含了華埠和下東城等曼哈頓全部主要華人聚居區。目前，卡范納擔任州參議會住房、建設和社區發展委員會主席，曾主持推動了包括「合理事由驅逐」等多項旨在保護租戶利益的州法。

卡范納宣布退出連任競選後，民主黨人李榮恩和牛毓琳先後在X平台(前身為推特Twitter)上發布聲明，宣布參選。李榮恩對卡范納表達了感謝，並表示她會積極深入第27區聆聽，「看看我能幫助社區更好地做些什麼」。

牛毓琳則強調，民主黨在「面對當前由政府支持的暴力和漸進式極權主義時，不能再妥協」，需要「更勇猛、進取和真正進步的領導者」，並提出她的主張主要包括保護移民、為全民健保而奮鬥以及更積極的氣候政策。

兩人曾在2020年的州眾議員民主黨初選中直接對決，當時李榮恩落敗，兩年後在牛毓琳退選的情況下，李榮恩當選州眾議會65選區議員。

卡范納在聲明中表示，現已到了「需要新一代領導者」的時候，並強調當前距離4月6日的參選報名截止日尚有時間，鼓勵有意參選者報名。不過有華埠社區人士指出，卡范納宣布退選的時間點頗顯微妙，因為留給新來者的時間太少了，只有已提前做好準備的人才有條件入局，恐有「保送」嫌疑。

民主黨65B區領袖王鏑表示，由於長期缺乏真正出自社區又能回應社區民意的華裔代表，因此曼哈頓下城很多華人選民對於社區民代的選舉意興闌珊，有些人甚至轉投共和黨。不過鑑於曼哈頓當前的政治勢力版圖，真正起決定作用的選舉將是民主黨初選，因此他呼籲華人選民盡快登記民主黨身分，以便在6月的州級初選中為真正能代表自己的人投票。

