皇后區艾姆赫斯特華人住宅區深夜火災 1女身亡多人傷

記者高雲兒／紐約報導
皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)9日晚間發生一起嚴重住宅火災，造成一名34歲女子死亡、多人受傷。(取自市消防局官方X賬號)
皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)9日晚間發生一起嚴重住宅火災，造成一名34歲女子死亡、多人受傷，並波及相鄰多棟住宅。由於火勢猛烈，加上低溫天氣影響，救援過程一度面臨困難，數十名居民被迫緊急撤離。

據市消防局，該起火災發生於9日晚6時44分，當局接獲報案稱皇后區東安根大道(Dongan Avenue)83-32號附近起火，消防局於晚間7時22分確認該處為四級火警。消防局表示，火勢由住宅一樓燃起並迅速向上蔓延，波及左右相鄰建築，隨著火勢擴大。

消防人員最終於10日凌晨1時左右將火勢控制。由於火勢迅速蔓延，部分被困居民被迫自窗戶跳下逃生，救援難度極高。

官方確認一名34歲女子不幸身亡，事故中共有九人被送往醫院治療，其中一情況危急、一人傷勢嚴重，其餘七人傷勢較輕，包括兩名消防員。另有傷者中包括兩名年僅10歲與13歲的未成年人。

10日中午，火災現場及周邊區域仍被警方拉起警戒線封鎖，民眾無法靠近。多輛消防車仍停留在事發路段，消防與相關部門持續對受損建築進行安全評估。附近多名福清籍華人居民表示，該區住宅多為華人家庭居住，但並不清楚受傷和遇難的是否是華人。

火災對周邊住戶造成嚴重影響。官方表示，至少47名鄰居因房屋受損或存在安全隱患，目前仍無法返回住所。美國紅十字會已進駐現場，為受影響家庭提供臨時安置與緊急援助。

9日晚間，皇后區艾姆赫斯特華人住宅區發生一起嚴重住宅火災，造成一名34歲女子死亡...
10日中午，火災現場及周邊區域仍被警方拉起警戒線封鎖，民眾無法靠近。(記者高雲兒...
截至10日上午，仍有一名疑似被困於地下室的人員下落不明，相關搜救與排查工作持續進...
10日中午，火災現場及周邊區域仍被警方拉起警戒線封鎖，民眾無法靠近。(記者高雲兒...
截至10日上午，仍有一名疑似被困於地下室的人員下落不明，相關搜救與排查工作持續進...
