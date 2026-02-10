王小帥電影展 亞洲協會3月播映5作品 王將參與映後訪談

紐約亞洲協會將於3月5日至8日期間舉辦「我的鏡頭：王小帥電影回顧展」。(亞洲協會提供)

紐約亞洲協會(Asia Society)將於3月5日(周四)至8日(周日)期間舉辦「我的鏡頭：王小帥電影回顧展」，播映這位編劇兼導演的著名五部作品；王小帥為中國所謂「第六代」電影人中最重要的人物之一，在每場電影播映後，他也將參與映後訪談，與觀眾和媒體交流。

亞洲協會表示，王小帥於20世紀90年代嶄露頭角，是繼張藝謀、陳凱歌等「第五代」電影人之後，與賈樟柯與婁燁同列為「第六代導演」的代表人物；他們起初均多在祕密狀態下拍片，作品未經官方批評並一度遭到禁播，後隨著政策環境的鬆動才有機會在中國合法發行。

去年，亞洲協會便曾在紐約首映王小帥的最新影片「沃土」(Above the Dust)和「地久天長」(So Long, My Son)，這兩部作品曾分別獲得金馬獎最佳改編劇本和柏林影展最佳演員獎，並持續在國際影展中露面；而此次舉辦的部分回顧展，將從他的處女座「冬春的日子」(The Days)開始、到「極度寒冷」(Frozen)、「十七歲的單車」(Beijing Bicycle)、「青紅」(Shanghai Dreams)、以及「我的鏡頭」(Chinese Portrait)等，回顧他創作生涯中的多部重要作品。

這些作品共同呈現了中國近代史的關鍵時刻，講述著人們的夢想、失落等現實的日常；在以上的五場電影播映後，王小帥本人都將進行映後訪談，與現場觀眾交流，更多詳情可查詢官網至https://asiasociety.org/new-york/events。