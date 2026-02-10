我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

王小帥電影展 亞洲協會3月播映5作品 王將參與映後訪談

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約亞洲協會將於3月5日至8日期間舉辦「我的鏡頭：王小帥電影回顧展」。(亞洲協會提供)
紐約亞洲協會將於3月5日至8日期間舉辦「我的鏡頭：王小帥電影回顧展」。(亞洲協會提供)

紐約亞洲協會(Asia Society)將於3月5日(周四)至8日(周日)期間舉辦「我的鏡頭：王小帥電影回顧展」，播映這位編劇兼導演的著名五部作品；王小帥為中國所謂「第六代」電影人中最重要的人物之一，在每場電影播映後，他也將參與映後訪談，與觀眾和媒體交流。

亞洲協會表示，王小帥於20世紀90年代嶄露頭角，是繼張藝謀、陳凱歌等「第五代」電影人之後，與賈樟柯與婁燁同列為「第六代導演」的代表人物；他們起初均多在祕密狀態下拍片，作品未經官方批評並一度遭到禁播，後隨著政策環境的鬆動才有機會在中國合法發行。

去年，亞洲協會便曾在紐約首映王小帥的最新影片「沃土」(Above the Dust)和「地久天長」(So Long, My Son)，這兩部作品曾分別獲得金馬獎最佳改編劇本和柏林影展最佳演員獎，並持續在國際影展中露面；而此次舉辦的部分回顧展，將從他的處女座「冬春的日子」(The Days)開始、到「極度寒冷」(Frozen)、「十七歲的單車」(Beijing Bicycle)、「青紅」(Shanghai Dreams)、以及「我的鏡頭」(Chinese Portrait)等，回顧他創作生涯中的多部重要作品。

這些作品共同呈現了中國近代史的關鍵時刻，講述著人們的夢想、失落等現實的日常；在以上的五場電影播映後，王小帥本人都將進行映後訪談，與現場觀眾交流，更多詳情可查詢官網至https://asiasociety.org/new-york/events。

上一則

紐約客談／被螢幕赦免的殺手 讓誰尷尬

下一則

美東淡江大學校友會 「身・心・靈」講座教放鬆
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「世紀血案」惹議 蕭美琴：後輩有責任守護台灣民主

「世紀血案」惹議 蕭美琴：後輩有責任守護台灣民主
電影世紀血案惹議 柯文哲籲「別消費受害者」導演暫停後製

電影世紀血案惹議 柯文哲籲「別消費受害者」導演暫停後製
寇世勳神隱7天道歉了 籲「世紀血案」停止後續製作

寇世勳神隱7天道歉了 籲「世紀血案」停止後續製作
「世紀血案」惹議 Junior客串康寧祥 發文認錯「拒看作品」

「世紀血案」惹議 Junior客串康寧祥 發文認錯「拒看作品」

熱門新聞

紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
專家指出，雪天停車或使用發電機時，排氣口容易被積雪或落葉堵塞，造成一氧化碳在封閉或半封閉空間積聚，對人與寵物都有致命危險。圖為雪天停放的汽車。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛1人1狗陳屍車內 疑發動機排氣管被雪堵住釀禍

2026-02-02 15:40

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議