曼哈頓華埠東方書店 每年辦春聯畫作展 周末邀名家揮毫

華埠東方畫廊將舉辦「名家揮毫‧題寫春聯」新春文化活動，邀請社區民眾透過書法藝術迎接新年。(圖片由東方書店提供)

隨著農曆丙午馬年即將到來，位於曼哈頓華埠 的東方書店將於7日與8日(周六、日)下午1時至5時，在東方畫廊舉辦「名家揮毫‧題寫春聯」新春文化活動，邀請社區民眾透過書法藝術迎接新年。

活動兩天將由多位書畫名家現場揮毫，包括陳嶷九、廖植方、陸明良、梁國忠、姚國輝、梁郁文、何智才及陳毅志等，為民眾題寫春聯與創作畫作，傳遞新春祝福。今年並新增「新春共創」環節，由多位書畫家一筆一印，共同完成一幅象徵新歲祝願的作品，增添互動交流元素。

東方書店店長溫育誼表示，名家揮毫活動多年來已成為社區固定的新春文化項目，參與者除了長期支持書店的老一輩僑胞，如今亦吸引年輕族群及不同文化背景的民眾參與，透過書法藝術促進跨文化交流。

一直致力推廣華文閱讀與藝術文化的東方書店今年邁入50周年。除定期舉辦文化活動外，書店亦設有文房四寶專區，提供筆、墨、紙、硯等書法用品，並收藏簡體與繁體中文書籍，涵蓋歷史、文學與藝術等領域，長期為華埠居民與讀者提供文化服務。

此外，東方書店本月也參與「第16屆全球海外華文書店春節 圖書聯展」。該聯展由中國國際圖書貿易集團等單位主辦，匯集全球36個國家與地區的華文書店。東方書店此次與聯合出版集團北美代表共同參與，展出多項節慶主題書籍與文創商品，並結合名家揮毫活動，加強與當地社區的文化互動。

東方書店位於華埠伊麗莎白街(Elizabeth St)13至17號二樓。主辦單位表示，希望透過書展與書法活動，讓海外讀者同步接觸華文出版品，並加深對中華文化的認識。