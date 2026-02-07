布碌崙梵音寺新春團拜 設素宴款待百人、居士歌唱表演

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
普陀山紐約梵音寺近期於布碌崙舉行新春團拜會活動,吸引當地民選官員和代表、社區領袖、與該寺成員共數百人出席。(讀者提供)
普陀山紐約梵音寺日前於布碌崙(布魯克林)舉行新春團拜會活動，吸引當地民選官員和代表、社區領袖、與該寺成員共數百人出席；當日活動中，梵音寺設素宴款待眾人，居士們帶來「三寶歌」歌唱環節等節目，獲得現場如雷掌聲，氣氛溫馨和諧。

普陀山紐約梵音寺住持常寬法師表示，每年臨近農曆新年時，寺廟都會以大家庭的團聚形式來傳達感恩之情，「大家聚在一起高高興興、圓圓滿滿地聚聚並交流互動」；她感謝所有為社區服務、做了大量工作的社區領袖、以及秉持正念服務的社區志工們，祝願新的一年萬事平安、如意，同時祝願世界和平。

當日市議員莊文怡的代表兼第49選區區領袖謝曉瓊、班森賀州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、聯合亞美聯盟(UA3)代表戚本潔等人均出席活動。

謝曉瓊表示，感謝梵音寺提供一個讓大家有難得機會相聚的平台，也感謝寺廟數十年來以慈悲之心幫助並感化社區、並用愛感化世界，相信在大家的努力下，社區將會愈來愈好；賀立寧則說，希望佛教文化中的博愛、寬容和接納的精神，能夠持續給社區帶來積極影響，「讓我們社區不同族裔、不同文化、不同需求的人互幫互助、互敬互愛，把我們的社區變得更加美好與和諧」。

