市府將啟動新避寒安置、街頭外展措施

紐約市長曼達尼宣布加強避寒安置與外展措施，以應對入冬最嚴寒天氣。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)在決定加速啟用曼哈頓華埠 旁的遊民收容所後，於6日宣布，隨著本周末紐約市可以遭遇今冬最寒冷的兩天，市府將啟動一系列新的避寒安置與街頭外展措施，包括擴充臨時收容與暖身中心容量、增加行動暖身單位，以及動員醫療與非營利機構參與，旨在極端低溫期間保障市民安全。

市府表示，相關行動涵蓋啟動更多直接街頭外展人員、部署配有臨床人員與資源的行動暖身車，並與醫療體系、非營利組織及服務提供者合作，增設暖身設施。他還宣布，將把旅館式收容單位擴充至下周中旬，主要服務對傳統集中式收容較為抗拒的無家可歸者。

此外，市府本周稍早已在上曼哈頓新增50個「安全避護」床位，並加快啟用位於下華埠旁珍珠街(Pearl St.)320號、可容納106人的安全港(Safe Heaven)避護收容所，後者引起華埠社區反彈，認為市府忽視民意，令過量收容所設於華埠周邊。

市府指出，近期已透過市遊民服務局(DHS)完成逾1250次安置，其中包括27宗強制送醫或送入收容的個案；2月5日至6日夜間的收容安置數量較前一晚倍增。

曼達尼表示，「在市政府全力提供暖身空間、收容與保護的同時，我也呼籲所有紐約市民共同守望相助。若看到有人需要協助，請立即撥打311，讓外展人員及消防、警方第一時間提供支援」。

早前，由於凍亡人數不斷增加，曼達尼因拒絕重啟「清場」(sweeps)政策收到批評。

市府表示，本周末將進一步擴充避寒安置與外展資源，包括透過旅館式收容新增約60間房間，提供至下周中旬，服務對傳統集中式收容較為抗拒的人士；全市在周末將合計運作62處暖身中心及相關設施，其中包含重新開放10所公立學校作為暖身中心，並與Northwell醫療系統及紐約市立大學合作增設暖身設施，另有兩處服藥過量防治中心維持24小時開放。

市府6日增加行動暖身單位至27輛、7日夜間增至33輛，並動員校護、社區組織、商業改善區及曾有無家可歸經驗者參與街頭外展，另與LinkNYC合作，方便民眾查詢最近的暖身中心位置。