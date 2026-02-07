我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

華策會奧伯尼行動日 宣布年度議程

記者許君達╱紐約報導
華策會在州議會舉辦第八屆年度奧伯尼行動日，超過200人參與。(華策會提供)
華策會在州議會舉辦第八屆年度奧伯尼行動日，超過200人參與。(華策會提供)

紐約華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)日前在位於州府奧伯尼的紐約州議會大廈舉辦第八屆年度奧伯尼行動日，超過200名員工、社區及倡導人士參與。行動日的活動內容包括集會發聲以及與民代會面等。

華策會宣布，本年度的三項優先議程包括：爭取州府對全民托育的資金支持，已確保所有家庭的13歲以下兒童都能享受到免費且高品質的托育服務；推動「糧食安全」相關政策提案的落實，呼籲設立糧食券(SNAP)盜竊受害者補助基金、增加州府確保低收入家庭食物保障的投入、將糧食券福利最低標準提高至100元、增加2億4400萬元撥款用以保障被最新福利政策排除在外的難民等人群；通過「新美國人辦公室」(Office for New Americans)投入1億7500萬元用於移民相關法律事務，並推動州議會通過「獲得代理權提案」(Access to Representation Act)和「強化移民法律辯護提案」(Building Up Immigrant Legal Defense Act)，以加強對移民群體的法律保障。

華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)表示，當數百名華策會員工和社區成員齊聚州議會大廳時，他們發出的聲音清楚表明，普惠托育、糧食安全、合理工資和移民政策並非抽象的概念，而是直接決定著大量亞裔家庭能否在這裡生存和發展。他強調，宏大的政治願景需要紐約州發揮起充分的領導作用。

多名亞裔州議員當日出席活動並與華策會成員會面，包括州參議員劉醇逸、陳學理、州眾議員鄭永佳、李荣恩(Grace Lee)等，參與者還走訪了州議會兩會全部213個議員辦公室，與民代就2027財年州預算優先事項交流。

移民 亞裔 紐約州

上一則

紐約三小時直達「陽光之州」南佛羅里達成全球置產、退休、投資新熱點

下一則

亞美醫師協會辦「心理健康培訓」教3招提升抗壓力
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

緬懷罹難韓裔飛行員 117動物搭上「生命航班」

緬懷罹難韓裔飛行員 117動物搭上「生命航班」
州參議員陳學理誓言 在州議會繼續推動資優班項目

州參議員陳學理誓言 在州議會繼續推動資優班項目
劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相

劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相
劉醇逸回顧2025 強調用立法守護民生

劉醇逸回顧2025 強調用立法守護民生

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買