華策會奧伯尼行動日 宣布年度議程

華策會在州議會舉辦第八屆年度奧伯尼行動日，超過200人參與。(華策會提供)

紐約華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)日前在位於州府奧伯尼的紐約州 議會大廈舉辦第八屆年度奧伯尼行動日，超過200名員工、社區及倡導人士參與。行動日的活動內容包括集會發聲以及與民代會面等。

華策會宣布，本年度的三項優先議程包括：爭取州府對全民托育的資金支持，已確保所有家庭的13歲以下兒童都能享受到免費且高品質的托育服務；推動「糧食安全」相關政策提案的落實，呼籲設立糧食券(SNAP)盜竊受害者補助基金、增加州府確保低收入家庭食物保障的投入、將糧食券福利最低標準提高至100元、增加2億4400萬元撥款用以保障被最新福利政策排除在外的難民等人群；通過「新美國人辦公室」(Office for New Americans)投入1億7500萬元用於移民 相關法律事務，並推動州議會通過「獲得代理權提案」(Access to Representation Act)和「強化移民法律辯護提案」(Building Up Immigrant Legal Defense Act)，以加強對移民群體的法律保障。

華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)表示，當數百名華策會員工和社區成員齊聚州議會大廳時，他們發出的聲音清楚表明，普惠托育、糧食安全、合理工資和移民政策並非抽象的概念，而是直接決定著大量亞裔 家庭能否在這裡生存和發展。他強調，宏大的政治願景需要紐約州發揮起充分的領導作用。

多名亞裔州議員當日出席活動並與華策會成員會面，包括州參議員劉醇逸、陳學理、州眾議員鄭永佳、李荣恩(Grace Lee)等，參與者還走訪了州議會兩會全部213個議員辦公室，與民代就2027財年州預算優先事項交流。