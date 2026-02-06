2歲班托育招標 華人籲提升早教老師薪資

我的頻道

記者鄭怡嫣╱紐約報導
市長曼達尼5日宣布啟動兩歲班及三歲班托育招標程序(Request for Information, RFI)，邀請提供早期教育的新老機構申請。(Ed Reed/市長攝影辦公室）
市長曼達尼5日宣布啟動兩歲班及三歲班托育招標程序(Request for Information, RFI)，邀請提供早期教育的新老機構申請。(Ed Reed/市長攝影辦公室）

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日宣布，市府已啟動兩歲班及三歲班托育的招標程序(Request for Information, RFI)，邀請提供早期教育的新老機構申請。市府表示，希望藉此增加優質托育資源，讓家長能夠更容易負擔育兒成本。

曼達尼政府表示，此舉為推行兩歲班及擴張三歲班的第一步，兩歲班將在今年9月起在部分地點試行，並計畫在第四年，擴展至全市所有有需求的家庭，實現全民托育。

根據市府在5日發布的招標書，此次招標特別強調地理優先與社區需求。市教育局指出，最終名額將優先授予服務需求最迫切的社區。但目前哪些社區最需要早教服務，仍在評估中。

此外，市府也偏好那些能提供連續教育服務的機構。這意味著，能在同一場地同時提供兩歲與三歲班的機構將有較高優先權。市教育局表示，這種安排不僅利於孩子，也方便家長，並有助於教育機構管理資源與課程規畫。

市教育局總監薩謬思(Kamar Samuels)指出，此次計畫是全市學前教育的重要里程碑，「我們將根據社區需求與教育機構的能力，確保孩子在入學初期，就能獲得優質、連續的教育環境，並同時支持教育工作者與托育機構的長期發展」。

華人早教業者葉晟傑表示已收到政府的招標問卷，一定會申請兩歲班的項目，早教服務對於紐約華人及其他家長都需求甚大，但如今托育成本過高，家長無力承擔，免費托育項目讓家長既能專心全職工作，也能更多關注孩子的飲食與運動。

不過葉晟傑也指出，過去幾年，市教育局的三歲班和四歲班預算均無增長，而學區公立學校與像他這樣與市教育局簽合同的社區托育機構(CBOs)相比，老師工資的分配非常不平等，若兩歲班預算也照此規畫，且社區托育機構的老師薪資也無提升，恐怕很難招聘到資質合格的老師，對教育質量也將造成很大影響。

