林茗詩紐約展新作 植物探索當代藝術

記者顏潔恩╱紐約報導
中國藝術家林茗詩。(林茗詩提供)
中國藝術家林茗詩日前以植物材料作為創作媒介，打造出作品「呼吸不可見之物」，先後在義大利佛羅倫薩雙年展和曼哈頓The Blanc畫廊展出；該作品旨在發掘中國和拉丁美洲自然哲學的聯繫，跨越作品載體看到背後的人文意義，促使人們思考如何在自然世界中更平衡地生活、在紛繁複雜的國際語境中，以更整體性的視角來理解衝突。

目前在牛津大學研究拉丁美洲當地藝術的林茗詩表示，此次作品的核心靈感在於對全球南方(Global South)自然哲學共鳴的挖掘，並不斷在藝術和學術中尋找中國和拉丁美洲自然哲學的聯繫，「因為我持續發現『易經』的變易思想與拉美本土的薩滿宇宙觀，在對待自然與平衡時有著很深的跨越地球的共鳴，但這些聲音在當代世界並沒有被很好地聽到。」

林茗詩表示，她試圖超越化學顏料，去開發一種「物質檔案」，將能夠代表中國調和文化的植物，比如艾草，與代表拉美靈性傳統植物共同萃取，加入到作品當中；「我希望觀眾能看到，來自全球南方比如亞洲一些區域與拉美的古老智慧並非過時的『民俗』或『不科學』的傳統，在科學主導的現代語境下，這些智慧依然擁有回應當代衝突的力量。」

她補充道，或許觀眾會發現植物不再僅僅是背景或景觀，而是承載醫學、歷史與跨文化記憶等鮮活的媒介，「通過建立新的聯繫，我並不希望說出一個死去的答案，而是希望為觀眾和這個世界提出問題：我們如何理解『知識』？我們又如何向自然和文化學習非對立的思維方式？」

通過作品和展覽，林茗詩希望觀眾能看到藝術如何超越審美維度，如何介入人文與社會科學的學術前沿，通過作品中的「泰」與「否」，「嵌合」與「分離」的流動，學習如何在自然世界中更平衡地生活，並思考人們如何在紛繁複雜的國際語境中，以更整體性的視角來理解衝突。

中國藝術家林茗詩日前以植物材料作為創作媒介，打造出作品「呼吸不可見之物」。(林茗詩提供)
義大利 曼哈頓

紐約客談／合作公寓申請 應更簡易透明

聯邦撤資 哈德遜河隧道停工在即 紐新兩州聯合提告
