霍楚競選連任副手選定歐德思 稱其「能對抗川普鬥士」

記者曹馨元／紐約報導
正尋求連任的紐約州長霍楚宣布，已選定前紐約市議長歐德思(Adreinne Adams)為競選副手。(市議會提供)
正尋求連任的紐約州長霍楚宣布，已選定前紐約市議長歐德思(Adreinne Adams)為競選副手。(市議會提供)

正尋求連任的紐約州長霍楚(Kathy Hochul)4日宣布，已選定前紐約市議長歐德思(Adreinne Adams)為競選副手，並表示歐德思正是她需要的、能夠對抗川普總統的「鬥士」。霍楚在最新民調中獲得空前支持率，若成功連任，歐德思將出任紐約州副州長。

身為溫和派民主黨人的歐德思自2017年起擔任市議員至2025年底，因任期限制而卸任；她在任期內代表包括皇后區牙買加(Jamaica)等社區在內的皇后區東南部，選區涵蓋相當規模的非洲裔中產階級選民。去年紐約市長民主黨初選期間，她於後段加入戰局，但在競爭激烈的選情中僅排名第四。

霍楚在宣布搭檔時，特別提及歐德思出身於工會工人的家庭，並肯定她在擔任市議長期間，於住房、公共安全及教育政策方面的表現。

霍楚並表示，她需要一位「鬥士」，以協助對抗川普及共和黨將推出的州長候選人、長島納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)；「當川普不斷攻擊紐約州，而布萊克曼向他低頭時，我需要一位能站在我身邊、為紐約家庭挺身而出的鬥士，歐德思正是這樣的人」。

歐德思表示，很榮幸能加入霍楚的競選團隊，她並指出兩人在可負擔性、托育服務及公共安全等議題上立場一致；「我們不能讓川普抬高生活成本、削減托育資源，並對紐約家庭發動攻勢，州長和我已準備好迎戰」。

今年6月的民主黨初選中，霍楚與歐德思將對上現任副州長戴加多(Antonio Delgado)及其日前宣布的競選副手、民主社會主義者華頓(India Walton)。華頓曾於2021年贏得水牛城市長民主黨初選，但於普選中落敗。

錫耶納學院(Siena College)發布的最新民調顯示，在假設性初選對決中，霍楚以64%對11%大幅領先戴加多；若模擬其與布萊克曼競爭，霍楚也將以54%對28%領先26個百分點。

