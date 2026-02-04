紐約愛樂終身職團員 台小提琴家黃薏蓉：在旋律中尋找定位

2024年，來自台灣的小提琴家黃薏蓉(右)通過考核，成為紐約愛樂樂團的終身職團員。(黃薏蓉提供)

1893年，捷克作曲家德佛札克(Antonín Dvořák)在紐約完成第九號交響曲「新世界」(From the New World)，並由紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)於卡內基音樂廳 首演。這首作品誕生於移民 浪潮初期的美國，也出自一名「外來者」的作曲家之手。德佛札克以異鄉人的目光觀察美國，將對未知的好奇、對原鄉的思念，一併寫進音符中。

不再被既定標準審核的日子裡，「紐約愛樂樂團團員」的身分認同是壓力、是傳統期待的樣貌，但對於熱愛音樂的黃薏蓉（左）來說，被接納的安定感反而使她在砥礪中不斷成長。(黃薏蓉提供)

新世界交響曲 紐約重現

132年後，當這一作品再次在紐約愛樂樂團的舞台上演奏，台灣小提琴家黃薏蓉(I-Jung Huang)身在其中，感受到的不僅是演出本身以及自幼學習音樂的回憶，更多了一股與歷史並肩的感性時刻。

2024年，黃薏蓉通過考核，成為紐約愛樂樂團的終身職團員。雖然生活並未如外界所想過發生翻天覆地的轉變，但這份作為百年樂團一員的重大意義，那股被選擇、被賦予責任的感覺，讓她的情緒在榮耀感與壓力之間不斷翻攪。「收到(通過)消息的時候，心情突然覺得有些沈重，雖然獲得團員的認可、也多了穩定感，但還是會有種責任心，別人知道你是紐愛的成員，自然說話跟做事都會變得比較謹慎，更重視自己呈現出來的樣子」。

不再被既定標準審核的日子裡，「紐約愛樂樂團團員」的身分認同是壓力、是傳統期待的樣貌，但對於熱愛音樂的黃薏蓉來說，被接納的安定感反而使她在砥礪中不斷成長，如同吸收沃土的枝枒，滋養著她的心神。

她說，「我覺得這份工作有趣的地方在於，雖然拿到了終身職，但每個禮拜都會跟不同指揮或是獨奏家合作，不同的卡牌組合會產生不同的火花，和世界上最好的音樂家共同合作自然會讓你對自己產生高標準，也會越來越進步」。

紐約愛樂樂團季中逾百場高密度、高強度的演出節奏，讓黃薏蓉(I-Jung Huang，左二)形容自己有時像一名運動員。(黃薏蓉提供)

享受演出過程 累積經驗

而紐約愛樂季中逾百場高密度、高強度的演出節奏，讓她形容自己有時像一名運動員。上台前，腎上腺素與多巴胺自然分泌；音樂一響，注意力全集中，甚至在感冒、身體不適時她也彷彿被音樂之神護體，「我覺得我到台上之後，我的身體會Be there for me，連抱病演出都可以撐住」。

在一次次如雲霄飛車的演出季節中，她愈發享受這個過程，在累積經驗的同時把出錯頻率降低，提高作為專業樂手的穩定度。當談及希望團員如何形容她，黃薏蓉露出苦惱的神情，「現在的我還想不到這麼遠，但當下能想到的，應該是希望能成為一個『有責任心』的夥伴，在每一次演出中拿出最好的表現吧」。

如果說試用期的她，更多是在學習如何融入這個有百年歷史的聲音，那麼現在的她，則是在練習拿捏在遵循與冒險之間，如何找到自己的位置。黃薏蓉學著在穩定與可能性之間調整重心，也逐漸接受「不完美但真實」的存在。

而當她把「終身職」這個名詞暫時放下，回頭看自己與音樂的關係，答案其實很簡單：「音樂是我的朋友，是陪伴我長大的存在、是我與世界溝通的管道，當文字無法形容我的心情想法時，我會把心情寄託在音樂。」未來，黃薏蓉也希望能改編台灣的樂曲，將創新的音樂帶動社會，「音樂是語言，存在著很強大的力量，」她如此形容。

在一次次如雲霄飛車的演出季節中，黃薏蓉(右四)愈發享受這個過程，在累積經驗的同時把出錯頻率降低，提高作為專業樂手的穩定度。(黃薏蓉提供)

平台書寫、拍片 傳遞熱情

黃薏蓉最自然的表達方式不僅只有音樂，觀察敏銳、心思細膩的她在社群平台書寫、拍影片，只為把自己對於音樂的真誠熱愛如實表達，將樂曲細嚼慢嚥後的感受傳遞給讀者，雙向的互動如同她在舞台上演奏給聽眾。

她記得，當讀者在她分享「新世界」的文章下回饋稱彷彿被帶回那個歷史現場，她也再次被對方的情緒觸動，一筆筆留言彷彿當年中提琴團員在日記中對「新世界」速度的註記，都將是黃薏蓉音樂生涯中的足跡。

100多年前，德佛札克在異鄉寫下對新世界的想像；100多年後，另一位來自遠方的音樂家，在同一座城市、同一個樂團裡，慢慢學會如何在他鄉站穩腳步、如何安放自己的定位，如何把自己的聲音編進一段仍在延續的歷史樂章之中。那段與「念故鄉」相呼應的旋律，串連成黃薏蓉與德佛札克的無聲對話，將隨著時光一同刻下印記。