紐約愛樂中國新年音樂會 余隆領軍再執指揮棒

【紐約訊】
紐約愛樂團樂中國新年音樂會暨慶典將於2月25日登場，由指揮余隆執棒，並邀請女 高音凱薩琳．金、男中音廖昌永及馬頭琴演奏家哈斯巴根同台演出。(紐約愛樂樂團／提供)
紐約愛樂樂團將於2月25日(周三)晚間7時，在曼哈頓林肯中心大衛．葛芬音樂廳吳蔡劇場(Wu Tsai Theater, David Geffen Hall)舉辦「中國新年音樂會暨慶典」，迎接農曆馬年。本屆活動以文化傳承、新的開始及音樂跨越國界的力量為主題，並向指揮家余隆及史帶國際基金會致敬。

余隆現任中國愛樂樂團藝術總監、上海交響樂團音樂總監，亦為紐約愛樂的長期合作夥伴。他曾於2012年指揮紐約愛樂首度舉辦的中國新年音樂會，並多次執棒該系列至今。本次慶典中，余隆除擔任致敬嘉賓之一外，亦將再度執棒指揮演出。

史帶國際基金會自2014年起成為紐約愛樂中國新年慶典的首席贊助方，長期支持年度農曆新年慈善晚宴，並自同年起持續支持紐約愛樂樂團與上海樂隊學院的合作，促進國際音樂交流與教育發展。

音樂會將以李煥之的《春節序曲》揭開序幕，並呈現梁皓一作品《中國廚房》選段的美國首演。隨後，男中音廖昌永將演唱陸在易譜曲的《水調歌頭·明月幾時有》，以及羅西尼歌劇《塞維利亞的理髮師》中的詠嘆調。女高音凱薩琳．金(Katherine Kim)將首次登台紐約愛樂，演唱由Phil Young改編配樂的朝鮮傳統民歌《新阿里郎》，以及《塞維利亞的理髮師》中的另一段詠嘆調。廖昌永與凱薩琳．金亦將攜手演出雷哈爾歌劇《風流寡婦》中的二重唱。

音樂會壓軸由蒙古族馬頭琴演奏家兼呼麥歌者哈斯巴根帶來《馬頭琴與樂隊狂想曲》(鄒野編配)，以融合民族音樂與交響語彙的作品，為整場演出畫下句點，哈斯巴根亦將為其紐約愛樂首度亮相。

中國新年慶典活動當天下午5時30分，將於Leon and Norma Hess長廊舉行酒會，晚間7時音樂會開演，演出結束後舉辦籌款晚宴，演出藝術家亦將出席晚宴與賓客交流。晚宴著裝要求為傳統服飾或正式禮服。本屆慶典由史帶國際基金會首席贊助。共同主席包括陳妤(Angela Chen)、Misook Doolittle、Kay與Jackson Tai、唐騮千與徐心眉、Ling Tian及Diana Wang。

音樂會門票可於紐約愛樂官網nyphil.org/lny購買，或致電 (212) 875-5656電話購票。平日電話購票為上午10時至下午6時、假日為下午1時至5時，歡迎民眾提前購票參與演出。希望出席酒會、音樂會和晚宴的觀眾，可訪問網頁 nyphil.org/lny-gala，致電 (646) 870-4054或寄送郵件至[email protected]聯繫特殊活動部門購買慶典套票。

曼哈頓 春節 交響樂

