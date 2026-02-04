超級盃前夕警報：「預測市場」未經監管存潛在危害

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前發布消費者警示，提醒紐約市民留意所謂「預測市場」(prediction markets)所帶來的潛在風險。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州 檢察長詹樂霞 (Letitia James)發布消費者警示，提醒紐約市 民留意所謂「預測市場」(prediction markets)所帶來的潛在風險；這類線上平台以「活動合約」(event contracts)之名，讓用戶就政治選舉、體育賽事或其他未來事件的結果下注，實際上卻缺乏監管與消費者保障，可能使民眾面臨重大的財務風險。

詹樂霞指出，相關平台並未受到州博彩委員會(New York Gaming Commission)的監督，也不具備州合法博彩平台所必須遵循的消費者保護機制。她同時警告業者，任何未經授權的體育博彩行為，其經營、廣告及推廣方式，均可能違反紐約州博彩法律，並面臨民事或刑事責任。

「隨著超級盃(Super Bowl LX)即將登場，紐約市民必須清楚認識未受監管的預測市場所帶來的重大風險，」詹樂霞表示。州檢察長辦公室指出，雖然預測市場常被包裝為高科技、現代化的「預測」或「投機」工具，但實際運作方式往往等同於未受規範的賭博活動，且缺乏基本保障。

相較於合法持牌的博彩業者，這些平台通常未落實包括防治賭博成癮的資源投入、防止未成年人參與賭博的機制、限制具掠奪性或誤導性的廣告內容，以及協助問題賭徒辨識與自我排除等措施。

此外，合法平台亦須禁止內線投注，並接受監管單位審查其財務穩健性與營運誠信，這些在多數預測市場平台上均付之闕如。辦公室亦指出，金融界近期已陸續發布報告，警告預測市場相關的金融風險正在上升，包括過度舉債與貸款違約情形增加，進一步加劇個人與家庭的財務壓力。

詹樂霞強調，紐約市民在投注前，有權確保相關平台合法、受監管，並具備完善的消費者保護措施。她建議民眾，應先查詢平台是否取得州博彩委員會的合法執照，若未列名，該平台可能在紐約州屬於非法營運；同時切勿投入無法承受損失的資金，並將此類平台視為高度風險行為，既無保證回報，也不一定能確保資金可自由提取。

檢察長辦公室也提醒，線上投注操作便利，容易讓消費者忽略其實質為以真金白銀進行賭博，一旦失控，可能造成毀滅性的財務後果。州成癮服務與支持辦公室建議，民眾應事先設定投注時間與金額上限，並避免在飲酒或使用其他物質時進行賭博。若個人或身邊親友出現賭博問題，詹樂霞呼籲及早尋求協助。

相關求助資源包括州賭博問題委員會，以及24小時問題賭博熱線(877)846-7369，民眾亦可發送簡訊「HOPENY」(467369)尋求協助；此外，匿名賭客互助會(Gamblers Anonymous)亦為有需要人士提供支持與資源。