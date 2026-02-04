紐約移民團體 促州府撥款1.75億用於法律扶助

州參議員劉醇逸(John Liu)表示，紐約作為世界之都，應引領保護其居民的權利。(截自NYIC直播)

關注移民 權益的「移民家庭取得途徑、代表與公平聯盟」(CARE4IF)3日聯同紐約移民聯盟(NYIC)、多位民選官員及社區倡議團體，於州府大樓台階下集會，呼籲州府在2027財年預算中撥款1億7500萬元用於移民法律服務，並立即通過「代表權取得法案」(ARA)與「強化移民法律防衛法案」(BUILD Act)。

紐約移民聯盟指出，隨著聯邦政府加強移民執法，紐約州 正處於緊急狀態。數據顯示，2025年1月至7月間，ICE在紐約拘留了近5000人，而截至2025年11月，紐約州仍有近33萬起待審結的移民案件。而移民法庭與刑事法庭不同，被告若無力負擔律師費，並無獲得政府指派律師的權利。據Vera司法研究院(Vera Institute of Justice)的統計，截至2025年12月，紐約移民法庭中仍有28%的人在沒有律師的情況下獨自面對訴訟。

州參議員劉醇逸表示，紐約同胞沒有獲得法律代表的機會，需要1億7500萬元來提供必要的代表權，並同時通過BUILD法案建立基礎設施，為移民社區培養未來的法律服務人才。

州議會新美國人工作小組主席(Chair, Task Force on New Americans Committee)福蕾斯特(Phara Souffrant Forrest)表示，與移民家庭對紐約州經濟貢獻的313億元稅收相比，1億7500萬元的預算僅是「滄海一粟」。

多位基層倡議者分享了法律服務如何改變移民家庭的命運。Neighbors Link的法律代表分享，Miriam因在母國遭受性暴力與強迫婚姻而逃亡，最終在律師協助下提交了長達23頁的法律陳述與大量證據，成功獲得庇護並正申請綠卡。

長島 移民診所(Long Island Immigration Clinic)執行主任金妮(Janet Kinney)則講述了一名懷孕六個月的婦女Cecilia的經歷。Cecilia因政府官員誤操作而面臨快速遞解，但在志願律師介入並準備了詳細的法律文書後，法院才發現她根本不應進入該程序，「如果沒有那次法律代表，毫無疑問她會被驅逐出境。」