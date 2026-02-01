鄭永佳連任籌款 談住房、教育與公共安全

紐約州49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)於31日在布碌崙7大道皇冠大酒樓舉辦籌款會，逾200人參與支持。(記者馬璿╱攝影)

紐約州49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)31日在布碌崙 (布魯克林)7大道皇冠大酒樓舉辦籌款會，邀請逾200人參與。鄭永佳表示，他競選連任旨在追求「公平」，希望在住房、遊民所、教育、公共安全與亞裔 能見度等層面服務社區。

鄭永佳表示，為了回應「被忽視的社區聲音」，他主打公平、公共安全、教育與住房政策。他點名批評民主黨長期主導州與市政體制、住房法庭案件積壓、房產稅對小房東而言負擔沉重、無現金保釋政策影響治安，以及遊民所選址爭議。他表示，他已提出法案提出縮短小型房東住房法庭審理時程、設立全州房產稅上限、反對擴大庇護政策及廢除無現金保釋等主張。

在教育議題上，他則反對取消資優教育計畫(G&T program)、支持學校選擇權，強調家長應擁有更多決定權。此外，他也提到自己為強化與社區溝通，成立了亞洲諮詢委員會。他並列舉過去數年對學校、圖書館及社區組織的資金分配，強調資源分配應依法、透明進行，最後呼籲選民以政策成果與生活成本變化作為評估領導力的標準。

他說，自己在任職期間爭取多筆資金回饋社區，松柏之家社區服務中心、義大利 中心、新越卓高中、第69小學、布碌崙華人聯合會、布碌崙義大利裔美國人聯盟、愛立信公園等組織，並非如外界所說不提供資金。

當日籌款會席開15桌，多民代與社區人士參與，州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員諾瓦克夫(Michael Novakhov)、布碌崙保守黨俱樂部主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)、美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊、海灣大道商會會長李志波、三山會館常務副主席王永應、福州前洋同鄉會會長鄭修淦等人出席。