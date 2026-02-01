市議會教育委員會新主席：不動SHSAT

紐約市議員迪諾維茨(右)近日獲任命為市議會教育委員會主席，他承諾不會試圖改變特殊高中入學考試(SHSAT)。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)近日獲任命為市議會教育委員會主席。曾在市公校 體系任教超過13年的他表示，特殊教育、逐步淘汰州考(Regents)等將成為他的優先議題，他也同時承諾，不會試圖改變特殊高中 入學考試(SHSAT)。

市議會教育委員會主席握有關鍵監督權力，包括召開監督聽證會，要求市教育局高層官員就學校體系面臨的重要議題公開作證。過去數年，相關聽證會曾聚焦特殊教育制度缺失、學校種族隔離問題等。

迪諾維茨表示，他上任後的首場聽證會預計將於2月舉行，主題聚焦市長公校控制權(mayoral control)。這套由市長主導公校治理的制度，曾遭市長曼達尼 (Zohran Mamdani)批評，但他就任後已改口，表示傾向維持現行制度。

迪諾維茨與紐約市公校的淵源深厚，畢業於特殊高中之一的布朗士科學高中(Bronx Science)，並曾在市公立學校系統任教超過13年，服務對象涵蓋一般學生與身心障礙學生。他指出，特殊教育仍將是他的施政重點之一。

在學業評量方面，迪諾維茨特別關注州考逐步退場的進程。他認為，過度以考試成績與學分作為績效指標，可能迫使學校削減藝術等非考試科目資源。而針對疫情後學生人數持續下滑、導致小型學校數量過多的問題，迪諾維茨也公開支持將學校合併納入選項。

對於市府教育政策方向，迪諾維茨直言，他期待市長辦公室能提出更清楚、全面的教育願景。他表示，曼達尼在競選期間對教育議題著墨有限，未來需要更明確的施政藍圖。

而在學校融合議題上，迪諾維茨支持透過學區重劃或學校合併等方式，改善族裔與資源分布不均的現象，但他明確反對調整特殊高中入學考試。他對市長放棄檢討該制度的立場表示肯定，並強調任何政策變動，都必須納入社區與家長的聲音。