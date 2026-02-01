我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

市議會教育委員會新主席：不動SHSAT

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市議員迪諾維茨(右)近日獲任命為市議會教育委員會主席，他承諾不會試圖改變特殊高中入學考試(SHSAT)。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市議員迪諾維茨(右)近日獲任命為市議會教育委員會主席，他承諾不會試圖改變特殊高中入學考試(SHSAT)。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)近日獲任命為市議會教育委員會主席。曾在市公校體系任教超過13年的他表示，特殊教育、逐步淘汰州考(Regents)等將成為他的優先議題，他也同時承諾，不會試圖改變特殊高中入學考試(SHSAT)。

市議會教育委員會主席握有關鍵監督權力，包括召開監督聽證會，要求市教育局高層官員就學校體系面臨的重要議題公開作證。過去數年，相關聽證會曾聚焦特殊教育制度缺失、學校種族隔離問題等。

迪諾維茨表示，他上任後的首場聽證會預計將於2月舉行，主題聚焦市長公校控制權(mayoral control)。這套由市長主導公校治理的制度，曾遭市長曼達尼(Zohran Mamdani)批評，但他就任後已改口，表示傾向維持現行制度。

迪諾維茨與紐約市公校的淵源深厚，畢業於特殊高中之一的布朗士科學高中(Bronx Science)，並曾在市公立學校系統任教超過13年，服務對象涵蓋一般學生與身心障礙學生。他指出，特殊教育仍將是他的施政重點之一。

在學業評量方面，迪諾維茨特別關注州考逐步退場的進程。他認為，過度以考試成績與學分作為績效指標，可能迫使學校削減藝術等非考試科目資源。而針對疫情後學生人數持續下滑、導致小型學校數量過多的問題，迪諾維茨也公開支持將學校合併納入選項。

對於市府教育政策方向，迪諾維茨直言，他期待市長辦公室能提出更清楚、全面的教育願景。他表示，曼達尼在競選期間對教育議題著墨有限，未來需要更明確的施政藍圖。

而在學校融合議題上，迪諾維茨支持透過學區重劃或學校合併等方式，改善族裔與資源分布不均的現象，但他明確反對調整特殊高中入學考試。他對市長放棄檢討該制度的立場表示肯定，並強調任何政策變動，都必須納入社區與家長的聲音。

公校 特殊高中 曼達尼

上一則

啟揚中心新春演出黃梅調 長者就近欣賞

下一則

布碌崙消防安全講座 籲日常做好逃生計畫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／政治偶像的風雪首秀

紐約客談／政治偶像的風雪首秀
1:1比例「重建」紐約市 數千遊戲玩家投入浩大願景

1:1比例「重建」紐約市 數千遊戲玩家投入浩大願景
紐約皇后區屋主平均持有房產12.7年 全市第二長

紐約皇后區屋主平均持有房產12.7年 全市第二長
去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二

去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克