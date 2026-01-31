紐約東北同鄉會春宴暨理事就職 900嘉賓齊聚一堂

紐約東北同鄉會24日在皇后區法拉盛舉辦「2026春宴暨新一屆理事就職典禮」。(記者高雲兒／攝影)

紐約東北同鄉會日前在皇后區法拉盛 舉辦「2026春宴暨新一屆理事就職典禮」，會長李香梅率同鄉會骨幹成員出席，約900名嘉賓齊聚一堂。

當晚活動邀請多位政界與僑界代表，包括中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍、國會眾議員 孟昭文、紐約州參議員劉醇逸、陳學理，州眾議員金兌錫、鄭永佳，市議員黃敏儀，以及市警社區聯絡官Alden Foster等，一些民意代表並向同鄉會頒發獎狀致意。

李香梅在致辭中回顧同鄉會過去一年的工作，指出同鄉會持續舉辦地產法律、遺產規劃、大學升學 、人壽保險及公民權益等公益講座，協助鄉親更快融入美國社會；同時積極參與文化推廣活動，包括參加亞太裔傳統文化節、主辦端午與中秋美食文化節，並鼓勵會員登記成為選民、參與投票及社區志工服務。

她也提到，同鄉會關注社區急難事件，參與歷史紀念與公益捐助活動，並與中國駐紐約總領館及多位民意代表辦公室保持互動，推動民間交流與合作。她表示，未來同鄉會將持續秉持服務鄉親、回饋社區的宗旨，深化社團建設。

典禮流程包括祭祖、宣誓、獎學金頒發與抽獎等環節，晚會並安排十餘個文藝節目，內容涵蓋傳統與現代、民族舞蹈、戲曲、流行音樂及時尚走秀等多元形式。