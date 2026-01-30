我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

法蘭西斯路易斯高中17歲華裔女生 離校後失聯

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)於27日下午離校後失聯，校方、家屬及師生呼籲大眾協尋。(讀者提供)
在皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)於27日下午離校後失聯，校方、家屬及師生呼籲大眾協尋。(讀者提供)

皇后區新鮮草原法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)一名就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)於27日下午離校後失聯，校方、家屬及師生對其安危深感憂慮，呼籲社會大眾協助提供線索，盼能盡快找到她的下落。

根據校方與家屬發布的尋人傳單，何麥肯齊最後一次被人目擊是在27日下午約2時22分至2時25分之間，當時她離開學校後，沿烏托邦公園大道(Utopia Parkway)向北行走，其後便去向不明。

傳單顯示，何麥肯齊身高約5呎7吋，黑色頭髮、棕色眼睛。失聯當天身穿黑色羽絨外套，背著一只黑白配色的Oakley雙肩背包。截至目前，家屬仍無法與她取得聯繫，情況令人擔心。

發布通告的校方代表馬莫爾博士表示，校方目前正協助收集相關資訊，並與家屬保持密切聯繫。她指出，家長、老師與同學們都十分焦急，希望社區民眾協助轉發尋人傳單，擴大訊息傳播範圍，共同協助麥肯齊平安返家。

校方與家屬呼籲，任何曾於相關時間或地點見過麥肯齊，或掌握其行蹤線索的民眾，請立即撥打電話市警局111分局電話(718)279-5282或者(929)364-7757提供資訊。通告說，任何看似微小的線索，都可能成為尋人的關鍵。

皇后區 華裔

上一則

長島15歲少年曼哈頓失蹤近3周 曼哈頓橋拍到最後身影

下一則

停電停暖停業…法拉盛井蓋火警 整排商家遭殃
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區華裔17歲女高中生失聯 校方與家屬緊急協尋

皇后區華裔17歲女高中生失聯 校方與家屬緊急協尋
旅遊／巴新島國 上帝遺忘的角落

旅遊／巴新島國 上帝遺忘的角落
共和黨議員提案 詐騙定罪者即撤銷公民身分

共和黨議員提案 詐騙定罪者即撤銷公民身分
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」