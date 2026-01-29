堵車費存廢 MTA與川普政府角力

堵車費政策存廢案再開庭，MTA與川普政府對簿公堂。(記者劉梓祁╱攝影)

圍繞紐約市曼哈頓堵車費 (Congestion Pricing)的法律爭議，於28日再度回到聯邦法院審理；聯邦法官將聽取相關陳詞，審理紐約大都會運輸署(MTA )提出的訴訟，該案旨在阻止總統川普(Donald Trump)政府叫停已實施一年的進城收費措施。

聯邦交通部長達菲(Sean Duffy)去年撤銷了拜登(Joe Biden)政府時期對堵車費計畫的批准。隨後，MTA向法院提起訴訟，要求聯邦政府改變叫停要求。根據現行方案，多數駕駛者在繁忙時段進入曼哈頓60街以南地區，需繳納約9元通行費。

本案由聯邦地方法官利曼(Lewis Liman)審理。利曼去年已裁定，在案件審理期間，聯邦政府不得扣留資金或阻止MTA啟動新項目。本周，法院將聽取MTA與聯邦交通部的口頭辯論，雙方均要求法官直接作出裁決，無須進入正式審判程序。

堵車費於去年1月5日上路，使紐約成為全美首個批准此類計畫的城市。根據MTA財務文件，該措施在2025年為交通系統帶來約5億6200萬元收入。MTA表示，相關資金有助於減少交通擁堵、改善空氣品質，並為有逾百年歷史的公共交通系統提供現代化升級所需資金。

MTA數據顯示，2025年進入收費區域的車輛數量較歷史平均水平減少約11%；交通流量改善明顯，工作日上午通過荷蘭隧道(Holland Tunnel)進入曼哈頓的車速平均達每小時16.2哩，較2024年提高51%。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前與紐約市市長曼達尼(Zohran Mamdani)共同出席堵車費一周年記者會時強調，州政府將持續力挺該政策。她表示，「本月底，我們還會回到法庭，再次為這項計畫辯護。我們會繼續贏下去」。