我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

堵車費存廢 MTA與川普政府角力

記者劉梓祁╱紐約報導
堵車費政策存廢案再開庭，MTA與川普政府對簿公堂。(記者劉梓祁╱攝影)
堵車費政策存廢案再開庭，MTA與川普政府對簿公堂。(記者劉梓祁╱攝影)

圍繞紐約市曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)的法律爭議，於28日再度回到聯邦法院審理；聯邦法官將聽取相關陳詞，審理紐約大都會運輸署(MTA)提出的訴訟，該案旨在阻止總統川普(Donald Trump)政府叫停已實施一年的進城收費措施。

聯邦交通部長達菲(Sean Duffy)去年撤銷了拜登(Joe Biden)政府時期對堵車費計畫的批准。隨後，MTA向法院提起訴訟，要求聯邦政府改變叫停要求。根據現行方案，多數駕駛者在繁忙時段進入曼哈頓60街以南地區，需繳納約9元通行費。

本案由聯邦地方法官利曼(Lewis Liman)審理。利曼去年已裁定，在案件審理期間，聯邦政府不得扣留資金或阻止MTA啟動新項目。本周，法院將聽取MTA與聯邦交通部的口頭辯論，雙方均要求法官直接作出裁決，無須進入正式審判程序。

堵車費於去年1月5日上路，使紐約成為全美首個批准此類計畫的城市。根據MTA財務文件，該措施在2025年為交通系統帶來約5億6200萬元收入。MTA表示，相關資金有助於減少交通擁堵、改善空氣品質，並為有逾百年歷史的公共交通系統提供現代化升級所需資金。

MTA數據顯示，2025年進入收費區域的車輛數量較歷史平均水平減少約11%；交通流量改善明顯，工作日上午通過荷蘭隧道(Holland Tunnel)進入曼哈頓的車速平均達每小時16.2哩，較2024年提高51%。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前與紐約市市長曼達尼(Zohran Mamdani)共同出席堵車費一周年記者會時強調，州政府將持續力挺該政策。她表示，「本月底，我們還會回到法庭，再次為這項計畫辯護。我們會繼續贏下去」。

MTA 堵車費 曼哈頓

上一則

孫雯胡驍案明年1月重審 資產續凍結

下一則

堅尼路改造 社區關注改善行人安全
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

賴政府何不學學哈韓族

賴政府何不學學哈韓族
美伊戰火一觸即發 川普為何又考慮打伊朗？

美伊戰火一觸即發 川普為何又考慮打伊朗？
川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數

川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數
川普喊併加拿大 聽聽就好

川普喊併加拿大 聽聽就好

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦