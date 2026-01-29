紐約生活成本升速 稱冠全美

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市生活成本上升速度高居全國之首，即使收入較高的族群，也喊吃不消。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市生活成本上升速度高居全國之首，即使收入較高的族群，也喊吃不消。(記者曹馨元╱攝影)

一項針對全美主要都會區通膨率的分析指出，紐約市生活成本上升速度高居全國之首；在3.4%的通膨率下，即使收入較高的族群，也喊吃不消。

這項研究由專注於穩定幣支付的第一層區塊鏈公司Plasma進行，針對全美人口最多的30座城市，檢視其通膨與生活成本變化趨勢。研究採用加權模型，納入多項指標，包括消費者物價指數(CPI)數據、住房成本、平均薪資，以及每月固定支出項目，如食品雜貨、水電瓦斯、交通、托育費用與休閒娛樂支出。

報告指出，紐約市平均每月收入雖高達為5250元，但往往難以抵銷高昂的住房與日常生活開銷。市中心一臥公寓的月租金逼近4600元，而基本生活支出每月還需額外約1650元，進一步壓縮家庭預算空間。

而對於生活中更多依賴舶來品的華人而言，川普再次入主白宮後的關稅政策，也是推高生活成本的一大因素。在紐約生活多年的陳先生表示，除了每年都漲的房租外，他最直觀的感受便是常去的中餐廳價格上漲，在外就餐不如以往能隨心所欲；「華埠我常吃的便餐幾乎都漲了一、兩塊，按比加上稅和消費就積少成多了」。

房仲公司Corcoran的數據指出，2025年8月，曼哈頓中位數租金同比年增達13%。與此同時，聯邦勞工部(US Bureau of Labor)數據顯示，紐約都會區在2025年9月的工資年增長為3.9%，雖高於3.6%的全國平均值，但遠不及房租上漲速度。

紐約本地媒體The City分析，自2019年至2023年，紐約市薪資最低族群的收入上升6%，薪資最高族群的收入大幅跳升18.2%，與全國薪資走勢完全相反。

除紐約外，生活成本上升速度最快的二至十名城市分別為，聖地牙哥、舊金山、洛杉磯、西雅圖、波士頓、費城、聖荷西、芝加哥和巴爾的摩。

