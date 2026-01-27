皇后區屋主平均持有房產12.7年 全市第二長

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
根據地產平台報告指出，皇后區房主出售房產前的平均持有時間達12.7年，為全市第二長，顯示居民普遍長期居住，住宅市場相對穩定。圖為法拉盛街區。(記者戴慈慧╱攝影)
根據地產平台報告指出，皇后區房主出售房產前的平均持有時間達12.7年，為全市第二長，顯示居民普遍長期居住，住宅市場相對穩定。圖為法拉盛街區。(記者戴慈慧╱攝影)

根據地產分析平台PropertyShark公布的報告，去年皇后區屋主出售房產前的平均持有時間達12.7年，為全市第二長，僅次於布朗士的12.9年。報告指出，全市房產平均需持有10.9年後才轉手，顯示皇后區居民普遍長期居住，住宅市場相對穩定。

推升皇后區平均數據的，來自多個在全市「最長持有社區」排行榜中名列前茅的地區。全區共有八個社區擠進全市前十，包括皇后博羅丘(Queensboro Hill，18.1年)、木港(Woodhaven，17.9年)、李奇蒙丘(Richmond Hill，17.3年)、大學點(College Point，17.3年)、中村(Middle Village，17.2 年)、新鮮草原(Fresh Meadows，16.9 年)與春田花園(Springfield Gardens，16.5 年)，展現皇后區多地屬長期自住型社區。

報告也分析不同房屋類型的持有差異。皇后區的獨棟住宅平均持有長達15.3年，明顯高於全市平均12.9年；合作公寓(co-op)平均持有9年，略低於全市9.1年；共有公寓(condo)平均10.1年，也略低於全市的10.6年。分析認為，獨棟住宅因物件稀缺、擁有者多具自住需求，轉手率自然較低。

此外，房貸利率環境對屋主行為產生明顯影響。許多在低利率時期購屋的居民，面對現今較高利率，不願放棄原有低息貸款，形成所謂「鎖定效應」(lock-in effect)，使市場上可供出售的房屋減少，也延長屋主持有時間。

報告指出，皇后區與布朗士是全市受此效應最顯著的區域，許多家庭長期持有同一處房產，即便有換屋需求也因成本考量而延後。

今年皇后區部分長期居住型社區的交易量更相當有限，專家指出，長期持有雖顯示社區穩定，但也可能影響市場流動性與可負擔性，面對高利率環境與人口變化，皇后區未來住房市場仍值得關注。

