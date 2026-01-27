我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

波折不斷後 哥大宣布任命新校長

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哥倫比亞大學宣布任命知名法學學者、現麥迪遜威斯康辛大學校長姆努欽(Jennifer Mnookin)出任下一任校長。(美聯社)
哥倫比亞大學宣布任命知名法學學者、現麥迪遜威斯康辛大學校長姆努欽(Jennifer Mnookin)出任下一任校長。(美聯社)

在兩年連換三任校長後，哥倫比亞大學(Columbia University)於25日宣布任命知名法學學者、現麥迪遜威斯康辛大學校長穆努欽(Jennifer Mnookin)出任下一任校長；她將於7月1日上任，成為自2024年8月以來首位常任校長。

穆努欽目前在麥迪遜威斯康辛大學負責領導逾5萬名學生及2萬5000名教職員，管理13所學院。在此之前，她曾擔任洛杉磯加州大學(UCLA)法學院院長長達七年，並在UCLA及維吉尼亞大學(UVA)任教近20年。

近年來，哥倫比亞大學因以哈戰爭引發的校園學運、以及校方與川普政府間的持續摩擦而領導層動盪。前任校長沙菲克(Minouche Shafik)由於處理學運引發爭議而在上任僅一年後請辭。隨後接任的代理校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)也因川普政府壓力而在上任不足八個月後辭職。

現任代理校長薛普曼(Claire Shipman)上任後，哥大校方公布一系列政策，為遭聯邦政府扣留的4億元經費而向政府妥協。此舉雖保學校運營穩定，但也遭致師生廣泛批評。

董事會在聲明中感謝薛普曼在「極其艱難的時刻，以優雅與堅毅帶領大學前行，其穩定的領導為下一階段奠定良好基礎」。同時，董事會也稱讚穆努欽為「善於傾聽、凝聚共識，在必要時勇於做出決策」的領導者。

校方指出，穆努欽的任命是在歷時數月的全國性遴選後拍板定案，過程中廣泛徵詢學生、教職員、校友等各界意見。

不過，穆努欽曾在威斯康辛大學的挺巴學運期間，授權校警清除校園內的大部分示威營地，導致約36名示威者遭逮捕；該校學生亦曾於2025年10月的學生大會中，批評穆努欽抗議政策、言論自由等議題上的立場。

包括哥大挺巴學運組織者「反種族隔離撤資聯盟」(Columbia University Apartheid Divest)在內的多個學生倡議組織均對校方任命表達憂慮，並表示這一任命將延續對抗議學生「充滿敵意與壓迫的校園環境」。

哥大 川普 哥倫比亞大學

上一則

楊愛倫率僑胞訪立院韓國瑜回贈「馬上幸福」

下一則

紐約旅遊冒險展 台灣展館推廣美食外 還能玩問答、擲筊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

4年來換了第5位 哥大聘姆努金出任校長

4年來換了第5位 哥大聘姆努金出任校長
獎金6.8萬美元…俄菁英大學鼓勵從軍 學生恐被騙上前線

獎金6.8萬美元…俄菁英大學鼓勵從軍 學生恐被騙上前線
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」
矽盾地位動搖？台美貿易協議催動台積電加速海外布局

矽盾地位動搖？台美貿易協議催動台積電加速海外布局

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿