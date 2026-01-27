波折不斷後 哥大宣布任命新校長

哥倫比亞大學宣布任命知名法學學者、現麥迪遜威斯康辛大學校長姆努欽(Jennifer Mnookin)出任下一任校長。(美聯社)

在兩年連換三任校長後，哥倫比亞大學 (Columbia University)於25日宣布任命知名法學學者、現麥迪遜威斯康辛大學校長穆努欽(Jennifer Mnookin)出任下一任校長；她將於7月1日上任，成為自2024年8月以來首位常任校長。

穆努欽目前在麥迪遜威斯康辛大學負責領導逾5萬名學生及2萬5000名教職員，管理13所學院。在此之前，她曾擔任洛杉磯加州大學(UCLA)法學院院長長達七年，並在UCLA及維吉尼亞大學(UVA)任教近20年。

近年來，哥倫比亞大學因以哈戰爭引發的校園學運、以及校方與川普 政府間的持續摩擦而領導層動盪。前任校長沙菲克(Minouche Shafik)由於處理學運引發爭議而在上任僅一年後請辭。隨後接任的代理校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)也因川普政府壓力而在上任不足八個月後辭職。

現任代理校長薛普曼(Claire Shipman)上任後，哥大 校方公布一系列政策，為遭聯邦政府扣留的4億元經費而向政府妥協。此舉雖保學校運營穩定，但也遭致師生廣泛批評。

董事會在聲明中感謝薛普曼在「極其艱難的時刻，以優雅與堅毅帶領大學前行，其穩定的領導為下一階段奠定良好基礎」。同時，董事會也稱讚穆努欽為「善於傾聽、凝聚共識，在必要時勇於做出決策」的領導者。

校方指出，穆努欽的任命是在歷時數月的全國性遴選後拍板定案，過程中廣泛徵詢學生、教職員、校友等各界意見。

不過，穆努欽曾在威斯康辛大學的挺巴學運期間，授權校警清除校園內的大部分示威營地，導致約36名示威者遭逮捕；該校學生亦曾於2025年10月的學生大會中，批評穆努欽抗議政策、言論自由等議題上的立場。

包括哥大挺巴學運組織者「反種族隔離撤資聯盟」(Columbia University Apartheid Divest)在內的多個學生倡議組織均對校方任命表達憂慮，並表示這一任命將延續對抗議學生「充滿敵意與壓迫的校園環境」。