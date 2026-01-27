皇后區科技及職涯博覽會 1╱31登場

我的頻道

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區長理查茲26日宣布，將於1月31日(周六)在可樂娜免費舉辦第四屆年度「皇后區科技與職涯博覽會」。(本報檔案照)
皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)26日宣布，為持續推動皇后區居民都能參與並受惠於紐約市新興的科技產業，皇后區將在1月31日(周六)在可樂娜(Corona)舉辦第四屆年度「皇后區科技與職涯博覽會」（Queens Tech & Career Expo)。

據介紹，這一免費參加的博覽會將集結超過50家科技與職涯相關單位，面向有志投入紐約市科技產業，但長期資源不足的社區居民，還將設有多項互動活動，其中包括體驗人工智慧(AI)與科技學習實驗室、參與打造政府的AI工具、電競對戰與獲勝獎品、導師與職涯交流休息區、AT&T專題簡報、Meta提供的特別獎品、Google的資訊展示與互動、紐約電力局(New York Power Authority)現場展示，介紹科技、潔淨能源與就業發展途徑。此外，還將有一名現場觀眾將獲得由HipHopGamer捐贈的遊戲主機。

另一方面，AT&T與皇后區經濟發展局(QEDC)也將合作，在活動上向事先選出的100個家庭贈送免費筆記型電腦，這些家庭的學生就讀於第28學區，涵蓋皇后區中部。皇后區公共圖書館人員將在活動上為這些家庭提供電腦使用教學。

在AI等新興領域，因缺乏早期接觸、訓練與職涯管道，弱勢社區學生的機會更加有限，而不平等的STEM教育資源、專業人脈與導師制度等結構性障礙，仍限制少數族裔青年進入並晉升科技產業。為改善這些長期存在的不平等，皇后區區長辦公室過去五年通過多管齊下的策略，致力於將皇后區打造為科技、創新與經濟活動的前沿重鎮。

其中，位於長島市的「全球科技與創新中心」(Global Tech & Innovation Center，GTIC)正在建設中，預計今年稍晚啟用。GTIC 由理查茲辦公室提供超過460萬元的資本資金，並與科技機構Pursuit合作，將為紐約市新創公司提供投資服務與商業導師資源，協助其成長擴展。其中，位於長島市(Long Island City)的「全球科技與創新中心」(Global Tech & Innovation Center，GTIC)正在建設中，為紐約市新創公司提供投資服務與商業導師資源，協助其成長擴展。

活動將在1月31日在位於皇后區可樂娜111街47-01號的紐約市科學館(New York City Hall of Science)舉行，免費開放，舉辦時間為當日早上10時至下午2時。有意參加博覽會的民眾，可至2026TechExpo.eventbrite.com報名。

